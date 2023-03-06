https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/militsiya-zaderzhala-sbezhavshego-iz-psikhiatricheskoy-bolnitsy-zhitelya-lykhny-1044479849.html

Милиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы жителя Лыхны

Милиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы жителя Лыхны

Ранее задержанный по подозрению в краже житель села Лыхны Аляс Гумба проходил лечение в психиатрической больнице поселка Дранда. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T18:20+0300

2023-03-06T18:20+0300

2023-03-06T18:20+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сбежавший из психиатрической больницы житель села Лыхны Аляс Гумба был задержан сотрудниками угрозыска ночью 5 марта, сообщил на совещании в администрации Гудаутского района замначальника Гудаутского РОВД Игорь Барциц.По его словам, 30-летний Аляс Гумба был арестован по подозрению в краже около года назад. Он проходил лечение в психиатрической больнице в Дранде, откуда Гумба совершил побег прошлой осенью.Гумба был задержан по месту жительства в селе Лыхны. Он содержится в изоляторе временного содержания Гудаутского РОВД.

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