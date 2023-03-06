https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/novyy-zakon-o-turizme-budet-razrabatyvat-ministerstvo-turizma-abkhazii-1044471693.html

Новый закон "О туризме" будет разрабатывать Министерство туризма Абхазии

Новый закон "О туризме" будет разрабатывать Министерство туризма Абхазии

Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T14:35+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии приступило к разработке законопроекта "О туризме", об этом сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве прошло совещание с участием работников и приглашенных юристов.Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году.

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