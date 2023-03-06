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Новый закон "О туризме" будет разрабатывать Министерство туризма Абхазии
Новый закон "О туризме" будет разрабатывать Министерство туризма Абхазии
Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T14:35+0300
2023-03-06T14:35+0300
2023-03-06T15:14+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии приступило к разработке законопроекта "О туризме", об этом сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве прошло совещание с участием работников и приглашенных юристов.Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году.
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туризм, абхазия, отдых в абхазии
туризм, абхазия, отдых в абхазии
Новый закон "О туризме" будет разрабатывать Министерство туризма Абхазии
14:35 06.03.2023 (обновлено: 15:14 06.03.2023)
Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министерство туризма Абхазии приступило к разработке законопроекта "О туризме", об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве прошло совещание с участием работников и приглашенных юристов.
"Приглашены опытные юристы, чтобы в законе не было пробелов, и он отражал бы интересы нашего государства. Надеемся на поддержку Парламента в принятии нового законопроекта", – сказал на совещании министр Теймураз Хишба.
Действующий закон Абхазии "О туризме" был принят в 2005 году.