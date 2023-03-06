https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/ostorozhno-spoyler-nashumevshiy-vavilon-shazella-i-roman-ivanova-broneparokhody-1044446336.html
Осторожно, спойлер: нашумевший "Вавилон" Шазелла и роман Иванова "Бронепароходы"
Осторожно, спойлер: нашумевший "Вавилон" Шазелла и роман Иванова "Бронепароходы"
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава обсудили нашумевшую новинку – последний фильм известного голливудского... 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T10:10+0300
2023-03-06T10:10+0300
2023-03-06T11:05+0300
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Осторожно, спойлер: нашумевший "Вавилон" Шазелла и роман Иванова "Бронепароходы"
Осторожно, спойлер: нашумевший "Вавилон" Шазелла и роман Иванова "Бронепароходы"
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава обсудили нашумевшую новинку – последний фильм известного голливудского режиссера Дэмьена Шазелла "Вавилон". Кроме того, Ирина Турава рассказала о книге Алексея Иванова "Бронепароходы", вышедшей два месяца назад, но уже снискавшей восторги литературных критиков."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , подкасты, аудио
осторожно, спойлер , подкасты, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" ведущие Артур Гагулия и Ирина Турава обсудили нашумевшую новинку – последний фильм известного голливудского режиссера Дэмьена Шазелла "Вавилон". Кроме того, Ирина Турава рассказала о книге Алексея Иванова "Бронепароходы", вышедшей два месяца назад, но уже снискавшей восторги литературных критиков.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.