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Парламент Абхазии рассмотрит закон "О лизинге"
Парламент Абхазии рассмотрит закон "О лизинге"
В понедельник, 6 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T19:55+0300
2023-03-06T19:55+0300
2023-03-06T19:55+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" рассмотрит на ближайшем заседании Парламент Абхазии. Законопроект определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга).Депутаты также планируют внести поправки в некоторые законодательные акты в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения. Поправки предполагают стимулирование инвестиций в отдельные районы республики – Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский. Для этих районов будут определены налоговые льготы и условия их получения. Изменения предполагают снижение минимальной величины капитальных вложений для получения налоговых льгот.
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парламент абхазии, абхазия, законы
парламент абхазии, абхазия, законы
Парламент Абхазии рассмотрит закон "О лизинге"
В понедельник, 6 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" рассмотрит на ближайшем заседании Парламент Абхазии.
Законопроект определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга).
Документ направлен на развитие инвестиций в средства производства, защиту прав собственности и прав инвесторов.
Депутаты также планируют внести поправки в некоторые законодательные акты в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения.
Поправки предполагают стимулирование инвестиций в отдельные районы республики – Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский. Для этих районов будут определены налоговые льготы и условия их получения.
Изменения предполагают снижение минимальной величины капитальных вложений для получения налоговых льгот.