https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/parlament-abkhazii-rassmotrit-zakon-o-lizinge--1044480979.html

Парламент Абхазии рассмотрит закон "О лизинге"

Парламент Абхазии рассмотрит закон "О лизинге"

В понедельник, 6 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T19:55+0300

2023-03-06T19:55+0300

2023-03-06T19:55+0300

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" рассмотрит на ближайшем заседании Парламент Абхазии. Законопроект определяет правовые и организационно-экономические особенности финансовой аренды (лизинга).Депутаты также планируют внести поправки в некоторые законодательные акты в сфере инвестиционной деятельности и налогообложения. Поправки предполагают стимулирование инвестиций в отдельные районы республики – Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский. Для этих районов будут определены налоговые льготы и условия их получения. Изменения предполагают снижение минимальной величины капитальных вложений для получения налоговых льгот.

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