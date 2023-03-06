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Салакая о плюсах советизации Абхазии: государственность, развитие культуры и образования
Салакая о плюсах советизации Абхазии: государственность, развитие культуры и образования
Кандидат исторических наук Сослан Салакая в интервью радио Sputnik рассказал о значении советизации в истории Абхазии. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T11:56+0300
2023-03-06T11:56+0300
2023-03-06T12:06+0300
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Салакая о советизации Абхазии
Салакая о советизации Абхазии
4 марта 1921 года большевики установили советскую власть в Сухуме. Эта дата считается днем восстановления абхазской государственности.Самым главным плюсом прихода советской власти в Абхазию историк считает начало реального возрождения государственности."Пришли большевики, и мы получили независимость. И хотя она была быстро свернута, но все же. Государственность, развитие культуры, образования – все связано с советским периодом", – сказал Сослан Салакая. Подробности слушайте в аудиофайле. После Февральской революции 1917 года в республике власть взяли в руки грузинские меньшевики, которые тянули республику в сторону Грузии. В этот период в Абхазии активизируются большевики во главе с революционерами Нестором Лакоба и Ефремом Эшба. Они выступали за советизацию республики вместе с Россией.Большой вклад в победу революции внесла крестьянская дружина "Киараз", созданная Нестором Лакоба и его соратниками в Гудаутском районе в ноябре 1917 года.Участники "Киараза" с начала 1918 года предпринимали не одну попытку установить советскую власть в республике. В апреле 1918 года на короткое время она была даже установлена. Однако после ввода в Абхазию десантных войск грузинского генерала Джугели большевики вынуждены были оставить власть в центре и отступить к Гагре.Лишь в марте 1921 года большевики во главе с Лакоба смогли прийти к власти и окончательно закрепиться.
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подкасты, абхазия, ссср, нестор лакоба, грузия, история, аудио
подкасты, абхазия, ссср, нестор лакоба, грузия, история, аудио
Салакая о плюсах советизации Абхазии: государственность, развитие культуры и образования
11:56 06.03.2023 (обновлено: 12:06 06.03.2023)
Кандидат исторических наук Сослан Салакая в интервью радио Sputnik рассказал о значении советизации в истории Абхазии.
4 марта 1921 года большевики установили советскую власть в Сухуме. Эта дата считается днем восстановления абхазской государственности.
"За два года грузинские меньшевики довели до того, что антирусские настроения сменились антигрузинскими. Приход русских уже воспринимался как приход союзников в борьбе с меньшевиками", – отметил Салакая.
Самым главным плюсом прихода советской власти в Абхазию историк считает начало реального возрождения государственности.
"Пришли большевики, и мы получили независимость. И хотя она была быстро свернута, но все же. Государственность, развитие культуры, образования – все связано с советским периодом", – сказал Сослан Салакая.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
После Февральской революции 1917 года в республике власть взяли в руки грузинские меньшевики, которые тянули республику в сторону Грузии. В этот период в Абхазии активизируются большевики во главе с революционерами Нестором Лакоба и Ефремом Эшба. Они выступали за советизацию республики вместе с Россией.
Большой вклад в победу революции внесла крестьянская дружина "Киараз", созданная Нестором Лакоба и его соратниками в Гудаутском районе в ноябре 1917 года.
Участники "Киараза" с начала 1918 года предпринимали не одну попытку установить советскую власть в республике. В апреле 1918 года на короткое время она была даже установлена. Однако после ввода в Абхазию десантных войск грузинского генерала Джугели большевики вынуждены были оставить власть в центре и отступить к Гагре.
Лишь в марте 1921 года большевики во главе с Лакоба смогли прийти к власти и окончательно закрепиться.