https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/shoygu-proveril-rabotu-po-vosstanovleniyu-infrastruktury-donbassa-1044461812.html

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T09:35+0300

2023-03-06T09:35+0300

2023-03-06T10:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

донбасс

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, донбасс