Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
09:35 06.03.2023 (обновлено: 10:48 06.03.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© Foto / POOL/
Глава Минобороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.
Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.
В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.
"Министр обороны РФ высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса", – отмечается в сообщении.
Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.
Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.
Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.