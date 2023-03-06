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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/shoygu-proveril-rabotu-po-vosstanovleniyu-infrastruktury-donbassa-1044461812.html
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Глава Минобороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T09:35+0300
2023-03-06T10:48+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сергей шойгу
министерство обороны рф
россия
донбасс
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, донбасс
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, донбасс

Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса

09:35 06.03.2023 (обновлено: 10:48 06.03.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2023
© Foto / POOL
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса, в том числе в Мариуполе, высоко оценив работу Военно-строительного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, в Мариуполе в ДНР глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений.
В том числе Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

"Министр обороны РФ высоко оценил работу Военно-строительного комплекса и поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса", – отмечается в сообщении.

Кроме того, министру доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из 6 девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Также Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, который будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона.
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