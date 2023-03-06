Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/stroitelstvo-natsionalnogo-pavilona-abkhazii-na-vdnkh-zavershitsya-v-etom-godu-1044464985.html
Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году
Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году
Всего в 2023 году после завершения работ откроется 15 павильонов, в том числе два национальных – Абхазии и Узбекистана. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T11:30+0300
2023-03-06T11:57+0300
в абхазии
абхазия
вднх
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/06/1044463126_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_ffecd56507350958e833ba431d6b10df.jpg
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас завершаются работы по фасаду, идет монтаж инженерного оборудования и сетей, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.К концу 2023 года должно завершиться строительство еще 14 павильонов, в том числе павильона Узбекистана.
абхазия
россия
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/06/1044463126_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_52031e8c605e69f9cc8d29f8cf51843d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, вднх, россия, москва
абхазия, вднх, россия, москва

Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году

11:30 06.03.2023 (обновлено: 11:57 06.03.2023)
© Foto / пресс-служба ВДНХРеставрация павильона № 6
Реставрация павильона № 6 - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2023
© Foto / пресс-служба ВДНХ
Подписаться на
НовостиTelegram
Всего в 2023 году после завершения работ откроется 15 павильонов, в том числе два национальных – Абхазии и Узбекистана.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Торгово-выставочный центр и экспозиция Абхазии, посвященные ее истории, культуре и достижениям, будут открыты в павильоне №6.

Сейчас завершаются работы по фасаду, идет монтаж инженерного оборудования и сетей, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.
К концу 2023 года должно завершиться строительство еще 14 павильонов, в том числе павильона Узбекистана.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0