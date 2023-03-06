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Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году
Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году
Всего в 2023 году после завершения работ откроется 15 павильонов, в том числе два национальных – Абхазии и Узбекистана. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T11:30+0300
2023-03-06T11:30+0300
2023-03-06T11:57+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас завершаются работы по фасаду, идет монтаж инженерного оборудования и сетей, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.К концу 2023 года должно завершиться строительство еще 14 павильонов, в том числе павильона Узбекистана.
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Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году
11:30 06.03.2023 (обновлено: 11:57 06.03.2023)
Всего в 2023 году после завершения работ откроется 15 павильонов, в том числе два национальных – Абхазии и Узбекистана.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik.
Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году, написал в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
Торгово-выставочный центр и экспозиция Абхазии, посвященные ее истории, культуре и достижениям, будут открыты в павильоне №6.
Сейчас завершаются работы по фасаду, идет монтаж инженерного оборудования и сетей, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.
К концу 2023 года должно завершиться строительство еще 14 павильонов, в том числе павильона Узбекистана.