https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/stroitelstvo-natsionalnogo-pavilona-abkhazii-na-vdnkh-zavershitsya-v-etom-godu-1044464985.html

Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году

Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году

Всего в 2023 году после завершения работ откроется 15 павильонов, в том числе два национальных – Абхазии и Узбекистана. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T11:30+0300

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Строительство национального павильона Абхазии на ВДНХ завершится в этом году, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас завершаются работы по фасаду, идет монтаж инженерного оборудования и сетей, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.К концу 2023 года должно завершиться строительство еще 14 павильонов, в том числе павильона Узбекистана.

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