https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/sud-v-rige-ostavil-pod-arestom-shef-redaktora-sputnik-litva-marata-kasema-1044466680.html
Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против... 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T12:35+0300
2023-03-06T12:35+0300
2023-03-06T12:54+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье. Касем является гражданином Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В середине января суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции отказано.
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литва, sputnik, журналистика
литва, sputnik, журналистика
Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема
12:35 06.03.2023 (обновлено: 12:54 06.03.2023)
В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
Срок задержания под стражей продлили еще на два месяца.
Касем является гражданином Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В середине января суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции отказано.