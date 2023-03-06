https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/sud-v-rige-ostavil-pod-arestom-shef-redaktora-sputnik-litva-marata-kasema-1044466680.html

Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема

В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против... 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T12:35+0300

2023-03-06T12:35+0300

2023-03-06T12:54+0300

литва

sputnik

журналистика

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Суд в Риге оставил под арестом шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье. Касем является гражданином Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. В середине января суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции отказано.

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