https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/takie-obstoyatelstva-achba-ob-uchastii-v-gosprogramme-razvitiya-selskogo-khozyaystva--1044426993.html

Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства

Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства

Главный агроном Минсельхоза Абхазии Реваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал о реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год". 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T17:05+0300

2023-03-06T17:05+0300

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Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства

Прием заявок на участие в ведомственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" приостановлен по решению комиссии. На первом этапе программы конкурсная комиссия утвердила рабочие группы для изучения проектов с выездом на места. Состоялось и первое заседание конкурсной комиссии по реализации программы. О решениях комиссии, о том, по каким критериям идет отбор участников программы, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии и секретарь конкурсной комиссии по отбору проектов Реваз Ачба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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