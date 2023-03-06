https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/takie-obstoyatelstva-achba-ob-uchastii-v-gosprogramme-razvitiya-selskogo-khozyaystva--1044426993.html
Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства
Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства
Главный агроном Минсельхоза Абхазии Реваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал о реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год". 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T17:05+0300
2023-03-06T17:05+0300
2023-03-06T17:28+0300
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Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства
Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства
Прием заявок на участие в ведомственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" приостановлен по решению комиссии. На первом этапе программы конкурсная комиссия утвердила рабочие группы для изучения проектов с выездом на места. Состоялось и первое заседание конкурсной комиссии по реализации программы. О решениях комиссии, о том, по каким критериям идет отбор участников программы, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии и секретарь конкурсной комиссии по отбору проектов Реваз Ачба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сельское хозяйство, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, сельское хозяйство, аудио
Такие обстоятельства: Ачба об участии в госпрограмме развития сельского хозяйства
17:05 06.03.2023 (обновлено: 17:28 06.03.2023)
Главный агроном Минсельхоза Абхазии Реваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал о реализации программы "Развитие сельского хозяйства на 2023 год".
Прием заявок на участие в ведомственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на 2023 год" приостановлен по решению комиссии. На первом этапе программы конкурсная комиссия утвердила рабочие группы для изучения проектов с выездом на места. Состоялось и первое заседание конкурсной комиссии по реализации программы.
О решениях комиссии, о том, по каким критериям идет отбор участников программы, в эфире радио Sputnik рассказал главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии и секретарь конкурсной комиссии по отбору проектов Реваз Ачба.
Подробности слушайте в аудиофайле.