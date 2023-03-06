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Тела погибших на Донбассе добровольцев доставили в Абхазию
Тела погибших на Донбассе добровольцев доставили в Абхазию
Нодар Абиджба и Адам Лагвилава погибли в боях за освобождение Донбасса в конце декабря 2022 года. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T10:50+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния доставили из Донецкой Народной Республики тела погибших Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, сообщает пресс-служба МЧС. Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.
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Тела погибших на Донбассе добровольцев доставили в Абхазию
10:50 06.03.2023 (обновлено: 11:20 06.03.2023)
Нодар Абиджба и Адам Лагвилава погибли в боях за освобождение Донбасса в конце декабря 2022 года.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния доставили из Донецкой Народной Республики тела погибших Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, сообщает пресс-служба МЧС.
В ночь с 27 на 28 декабря декабре прошлого года в ДНР погибли трое абхазских добровольцев – Дмитрий Цвижба, Нодар Абиджба и Адам Лагвилава.
Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.