https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/tela-pogibshikh-na-donbasse-dobrovoltsev-dostavili-v-abkhaziyu-1044463550.html

Тела погибших на Донбассе добровольцев доставили в Абхазию

Тела погибших на Донбассе добровольцев доставили в Абхазию

Нодар Абиджба и Адам Лагвилава погибли в боях за освобождение Донбасса в конце декабря 2022 года. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния доставили из Донецкой Народной Республики тела погибших Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, сообщает пресс-служба МЧС. Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.

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