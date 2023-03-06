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Тринадцать мгновений из жизни Фазиля Искандера

Тринадцать мгновений из жизни Фазиля Искандера

Писателю из Абхазии, прозаику и поэту Фазилю Искандеру 6 марта 2023 года исполнилось бы 94 года. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

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Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. Его дед Ибрагим Искандер был зажиточным персом, основавшим один из первых кирпичных заводов в городе. Сам Фазиль был персом наполовину: его отец Абдул, старший из сыновей Ибрагима, женился на абхазке Лели Мишелия из абхазского села Джгерда.Фазиль Искандер прекрасно владел абхазским языком, но писал всегда на русском, несмотря на свое персидско-абхазское происхождение, он считал себя представителем русской культуры во многом из-за огромного влияния русской литературы на формирование его как писателя.Искандер говорил о себе так: "Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем".Детство писателя проходило в Сухуме, а лето чаще всего он проводил у родителей матери в Чегеме (часть села Джгерда - прим. ред.). Сегодня, благодаря писателю, Чегем известен далеко за своими пределами – сюда писатель поселил героя своего главного произведения – "Сандро из Чегема".После окончания сухумской третьей школы с золотой медалью Фазиль Искандер поступил в Библиотечный институт в Москве, в котором проучился три года, а затем в 1954 году перевелся в Литературный институт имени Горького. Еще будучи студентом, Искандер знакомится с известным советским писателем и поэтом Константином Симоновым.Первая книга Фазиля Искандера – сборник стихотворений "Горные тропы" – выходит в Сухуме в 1957 году. К тому времени Искандер уже вернулся на родину и работал редактором в абхазском отделении главного союзного органа книгопечатания "Госиздат".Произведения Искандера переведены на многие языки мира. В 1969 году вышло девять публикаций в прозе, в 1970 году был опубликован сборник "Дерево детства", куда вошли "Созвездие Козлотура" и десять новых рассказов, которые много позже войдут в "Детство Чика" и "Сандро из Чегема". В 1972 и 1973 годах новые сборники прозы Искандера издавались стотысячными тиражами.Искандер также знаменит своими работами "Кролики и удавы", "Стоянка человека", "Софичка", "Пиры Валтасара", по которому в 1989 году был снят фильм "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" режиссером Юрием Кара.Также были экранизированы около десятка произведений, среди которых "Созвездие Козлотура", "Время счастливых находок", "Чегемский детектив", "Воры в законе", Расстанемся, пока хорошие", "Маленький гигант большого секса", "Софичка".За свою жизнь Искандер был удостоен множества государственных наград. Среди них ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орден "Честь и слава" I степени, Государственная премия СССР, Государственная премия Российской Федерации.

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