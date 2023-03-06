Тринадцать мгновений из жизни Фазиля Искандера

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. Его дед Ибрагим Искандер был зажиточным персом, основавшим один из первых кирпичных заводов в городе. Сам Фазиль был персом наполовину: его отец Абдул, старший из сыновей Ибрагима, женился на абхазке Лели Мишелия из абхазского села Джгерда.Фазиль Искандер прекрасно владел абхазским языком, но писал всегда на русском, несмотря на свое персидско-абхазское происхождение, он считал себя представителем русской культуры во многом из-за огромного влияния русской литературы на формирование его как писателя.Искандер говорил о себе так: "Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем".Детство писателя проходило в Сухуме, а лето чаще всего он проводил у родителей матери в Чегеме (часть села Джгерда - прим. ред.). Сегодня, благодаря писателю, Чегем известен далеко за своими пределами – сюда писатель поселил героя своего главного произведения – "Сандро из Чегема".После окончания сухумской третьей школы с золотой медалью Фазиль Искандер поступил в Библиотечный институт в Москве, в котором проучился три года, а затем в 1954 году перевелся в Литературный институт имени Горького. Еще будучи студентом, Искандер знакомится с известным советским писателем и поэтом Константином Симоновым.Первая книга Фазиля Искандера – сборник стихотворений "Горные тропы" – выходит в Сухуме в 1957 году. К тому времени Искандер уже вернулся на родину и работал редактором в абхазском отделении главного союзного органа книгопечатания "Госиздат".Произведения Искандера переведены на многие языки мира. В 1969 году вышло девять публикаций в прозе, в 1970 году был опубликован сборник "Дерево детства", куда вошли "Созвездие Козлотура" и десять новых рассказов, которые много позже войдут в "Детство Чика" и "Сандро из Чегема". В 1972 и 1973 годах новые сборники прозы Искандера издавались стотысячными тиражами.Искандер также знаменит своими работами "Кролики и удавы", "Стоянка человека", "Софичка", "Пиры Валтасара", по которому в 1989 году был снят фильм "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" режиссером Юрием Кара.Также были экранизированы около десятка произведений, среди которых "Созвездие Козлотура", "Время счастливых находок", "Чегемский детектив", "Воры в законе", Расстанемся, пока хорошие", "Маленький гигант большого секса", "Софичка".За свою жизнь Искандер был удостоен множества государственных наград. Среди них ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орден "Честь и слава" I степени, Государственная премия СССР, Государственная премия Российской Федерации.
Писателю из Абхазии, прозаику и поэту Фазилю Искандеру 6 марта 2023 года исполнилось бы 94 года.
Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. Его дед Ибрагим Искандер был зажиточным персом, основавшим один из первых кирпичных заводов в городе. Сам Фазиль был персом наполовину: его отец Абдул, старший из сыновей Ибрагима, женился на абхазке Лели Мишелия из абхазского села Джгерда.
Фазиль Искандер прекрасно владел абхазским языком, но писал всегда на русском, несмотря на свое персидско-абхазское происхождение, он считал себя представителем русской культуры во многом из-за огромного влияния русской литературы на формирование его как писателя.
Искандер говорил о себе так: "Считаю себя абхазом, хотя ношу персидскую фамилию и являюсь русским писателем".
Детство писателя проходило в Сухуме, а лето чаще всего он проводил у родителей матери в Чегеме (часть села Джгерда - прим. ред.). Сегодня, благодаря писателю, Чегем известен далеко за своими пределами – сюда писатель поселил героя своего главного произведения – "Сандро из Чегема".
После окончания сухумской третьей школы с золотой медалью Фазиль Искандер поступил в Библиотечный институт в Москве, в котором проучился три года, а затем в 1954 году перевелся в Литературный институт имени Горького. Еще будучи студентом, Искандер знакомится с известным советским писателем и поэтом Константином Симоновым.
Первая книга Фазиля Искандера – сборник стихотворений "Горные тропы" – выходит в Сухуме в 1957 году. К тому времени Искандер уже вернулся на родину и работал редактором в абхазском отделении главного союзного органа книгопечатания "Госиздат".
Произведения Искандера переведены на многие языки мира. В 1969 году вышло девять публикаций в прозе, в 1970 году был опубликован сборник "Дерево детства", куда вошли "Созвездие Козлотура" и десять новых рассказов, которые много позже войдут в "Детство Чика" и "Сандро из Чегема". В 1972 и 1973 годах новые сборники прозы Искандера издавались стотысячными тиражами.
Искандер также знаменит своими работами "Кролики и удавы", "Стоянка человека", "Софичка", "Пиры Валтасара", по которому в 1989 году был снят фильм "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" режиссером Юрием Кара.
Также были экранизированы около десятка произведений, среди которых "Созвездие Козлотура", "Время счастливых находок", "Чегемский детектив", "Воры в законе", Расстанемся, пока хорошие", "Маленький гигант большого секса", "Софичка".
За свою жизнь Искандер был удостоен множества государственных наград. Среди них ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орден "Честь и слава" I степени, Государственная премия СССР, Государственная премия Российской Федерации.
Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году в семье бывшего владельца кирпичного завода, иранца по происхождению Абдулы Искандера и абхазки Лели Мишелия. На фото он в центре вместе с братом и сестрой.
Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году в семье бывшего владельца кирпичного завода, иранца по происхождению Абдулы Искандера и абхазки Лели Мишелия. На фото он в центре вместе с братом и сестрой.
Фазиль Искандер вместе с послом Абхазии в России Игорем Ахба и генеральным директором "Московского Дома книги" Надеждой Михайловой на презентации новой книги писателя "Фазиль Искандер. Избранные произведения" на Новом Арбате в 2010 году.
Фазиль Искандер вместе с послом Абхазии в России Игорем Ахба и генеральным директором "Московского Дома книги" Надеждой Михайловой на презентации новой книги писателя "Фазиль Искандер. Избранные произведения" на Новом Арбате в 2010 году.
Владимир Путин и Фазиль Искандер на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Владимир Путин и Фазиль Искандер на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Около десятка произведений Искандера были экранизированы. Среди них "Созвездие Козлотура", "Пиры Валтасара", "Время счастливых находок", "Чегемский детектив", "Воры в законе", Расстанемся, пока хорошие", "Маленький гигант большого секса", "Софичка".
Около десятка произведений Искандера были экранизированы. Среди них "Созвездие Козлотура", "Пиры Валтасара", "Время счастливых находок", "Чегемский детектив", "Воры в законе", Расстанемся, пока хорошие", "Маленький гигант большого секса", "Софичка".