https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/vystavka-zhenschiny-v-iskusstve-proydet-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-v-sukhume-1044481096.html

Выставка "Женщины в искусстве" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме

Выставка "Женщины в искусстве" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме

Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" приурочена к Международному женскому дню 8 марта. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T20:15+0300

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2023-03-06T21:15+0300

в абхазии

центральный выставочный зал г. сухум

художники

культура

абхазия

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" откроется в Центральном выставочном зале во вторник 7 марта, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Всего на выставке будет представлено 45 работ - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В ЦВЗ можно будет увидеть работы Марины Эшба, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Варвары Бубновой и молодых художниц.Выставка будет открыта до 16 марта. Она организована при содействии Правительства Москвы, Дома Москвы в Сухуме, Союза художников Абхазии, Национальной картинной галереи.

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Sputnik Абхазия

центральный выставочный зал г. сухум, художники, культура, абхазия