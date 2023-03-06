https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/vystavka-zhenschiny-v-iskusstve-proydet-v-tsentralnom-vystavochnom-zale-v-sukhume-1044481096.html
Выставка "Женщины в искусстве" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме
Выставка "Женщины в искусстве" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме
Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" приурочена к Международному женскому дню 8 марта. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T20:15+0300
2023-03-06T20:15+0300
2023-03-06T21:15+0300
в абхазии
центральный выставочный зал г. сухум
художники
культура
абхазия
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" откроется в Центральном выставочном зале во вторник 7 марта, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Всего на выставке будет представлено 45 работ - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В ЦВЗ можно будет увидеть работы Марины Эшба, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Варвары Бубновой и молодых художниц.Выставка будет открыта до 16 марта. Она организована при содействии Правительства Москвы, Дома Москвы в Сухуме, Союза художников Абхазии, Национальной картинной галереи.
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральный выставочный зал г. сухум, художники, культура, абхазия
центральный выставочный зал г. сухум, художники, культура, абхазия
Выставка "Женщины в искусстве" пройдет в Центральном выставочном зале в Сухуме
20:15 06.03.2023 (обновлено: 21:15 06.03.2023)
Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Женщины в искусстве. История и современность" откроется в Центральном выставочном зале во вторник 7 марта, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
Всего на выставке будет представлено 45 работ - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В ЦВЗ можно будет увидеть работы Марины Эшба, Ольги Брендель, Валентины Хурхумал, Зои Аджинджал, Варвары Бубновой и молодых художниц.
"На нашей выставке представлены работы исключительно женщин-художниц, которые создавали свои работы со второй половине XX века до наших дней. Конечно, это выставка-диалог, выставка-исследование, наблюдение, чтобы посмотреть отдельно взятое искусства женщин-художниц и насколько актуальные темы прошлого и нашего времени. Думаю, зрителям будет интересно посмотреть такую коллекцию", - сказала она.
Выставка будет открыта до 16 марта. Она организована при содействии Правительства Москвы, Дома Москвы в Сухуме, Союза художников Абхазии, Национальной картинной галереи.