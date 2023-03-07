https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/aleko-gvaramiya-ukazom-prezidenta-utverzhden-v-dolzhnosti-rektora-agu--1044492256.html
Алеко Гварамия указом президента утвержден в должности ректора АГУ
Алеко Гварамия указом президента утвержден в должности ректора АГУ
22 февраля Гварамия был единогласно переизбран расширенным составом Ученого совета АГУ ректором на 5 лет. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T18:55+0300
2023-03-07T18:55+0300
2023-03-07T18:55+0300
в абхазии
агу
образование
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1b/1031172500_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ae311634d5d7fc94a626762bdf01579b.jpg
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Аслан Бжания подписал указ об утверждении Алеко Гварамия в должности ректора Абхазского государственного университета.Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ).В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". В 1986 году высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присвоила Алеко Гварамия ученое звание профессора.Гварамия – автор около ста научных статей, монографий, учебных пособий. Труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Он возглавляет университет более 30 лет – с 1989 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170907/matematika-zhizni-ko-dnyu-rozhdeniya-rektora-agu-aleko-gvaramiya-1021821155.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/1b/1031172500_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6af9520a446a7cc0a31b3852a148a26a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
агу, образование, абхазия
агу, образование, абхазия
Алеко Гварамия указом президента утвержден в должности ректора АГУ
22 февраля Гварамия был единогласно переизбран расширенным составом Ученого совета АГУ ректором на 5 лет.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Аслан Бжания подписал указ об утверждении Алеко Гварамия в должности ректора Абхазского государственного университета.
Гварамия 22 февраля был единогласно переизбран расширенным составом Ученого совета АГУ ректором на 5 лет.
Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ).
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". В 1986 году высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присвоила Алеко Гварамия ученое звание профессора.
Гварамия – автор около ста научных статей, монографий, учебных пособий. Труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Он возглавляет университет более 30 лет – с 1989 года.