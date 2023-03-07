https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/aleko-gvaramiya-ukazom-prezidenta-utverzhden-v-dolzhnosti-rektora-agu--1044492256.html

Алеко Гварамия указом президента утвержден в должности ректора АГУ

Алеко Гварамия указом президента утвержден в должности ректора АГУ

22 февраля Гварамия был единогласно переизбран расширенным составом Ученого совета АГУ ректором на 5 лет. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T18:55+0300

2023-03-07T18:55+0300

2023-03-07T18:55+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Аслан Бжания подписал указ об утверждении Алеко Гварамия в должности ректора Абхазского государственного университета.Алеко Гварамия – профессор, доктор физико-математических наук, академик Академии наук Абхазии и Адыгской международной Академии наук, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он выпускник Московского государственного педагогического института (МПГИ).В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". В 1986 году высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присвоила Алеко Гварамия ученое звание профессора.Гварамия – автор около ста научных статей, монографий, учебных пособий. Труды выходили в СССР, США, Германии, Сингапуре, Венгрии, Югославии, Чехии, Польше, Болгарии. Он возглавляет университет более 30 лет – с 1989 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170907/matematika-zhizni-ko-dnyu-rozhdeniya-rektora-agu-aleko-gvaramiya-1021821155.html

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