https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/ardzinba-abkhaziya-budet-odnim-iz-liderov-v-sfere-turizma-na-postsovetskom-prostranstve-1044486071.html

Ардзинба: Абхазия будет одним из лидеров в сфере туризма на постсоветском пространстве

Ардзинба: Абхазия будет одним из лидеров в сфере туризма на постсоветском пространстве

Самая главная задача для Абхазии – это повышение качества туристических услуг и выход на новую траекторию развития, считает министр иностранных дел. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T13:35+0300

2023-03-07T13:35+0300

2023-03-07T14:46+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Абхазия будет одним из лидеров в сфере туризма на постсоветском пространстве, заявил в эфире "Соловьев Live" глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что видит Абхазию сильным суверенным государством, куда приезжает огромное количество людей. "Уверен в том, что Республика Абхазия в течение 10-15-20 лет сможет создать серьезные условия, чтобы стать туристическим, экономическим кластером регионального значения. На постсоветском пространстве, думаю, мы будем одним из лидеров в сфере туризма. Сейчас мы являемся одним из лидеров", — сказал министр.Ардзинба добавил, что Абхазия настроена на экономическую кооперацию, на выстраивание интеграционных объединений с целью усиления суверенитета, развития экономики, привлечения инвестиций. По словам министра, абхазский народ поддерживает курс президента.

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