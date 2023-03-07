https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/ardzinba-rossiya--osnovnoy-strategicheskiy-partner-abkhazii-1044488194.html
Ардзинба: Россия — основной стратегический партнер Абхазии
Ардзинба: Россия — основной стратегический партнер Абхазии
Сотрудничество Абхазии и России затрагивает все сферы жизни - и оборону, и безопасность, и экономику, и развитие инвестиций. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T17:05+0300
2023-03-07T17:05+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская Федерация — наш основной стратегический партнер, заявил глава МИД Инал Ардзинба в эфире "Соловьев Live". "У нас всеобъемлющее сотрудничество, оно пронизывает все сферы нашей жизни, это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии", — сказал министр.При этом Ардзинба подчеркнул, что Абхазия, как надежный союзник России, полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции. Глава МИД республики Инал Ардзинба напомнил, что в СВО участвуют абхазские добровольцы, которые гибнут, отстаивая свободу Донбасса.Министр иностранных дел Абхазии также отметил, что республика участвует в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. По его словам, основные направления, где необходимо укреплять суверенитет при поддержке союзников, – это экономическая кооперация и безопасность. "Мы развиваем отношения с Российской Федерацией, мы активизировали отношения с Республикой Беларусь. И, безусловно, Республика Абхазия в интеграционных объединениях, мы уверены, будет постепенно принимать участие", – сказал министр.
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россия, абхазия, политика, политика, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба
россия, абхазия, политика, политика, мид рф, мид абхазии, инал ардзинба
Ардзинба: Россия — основной стратегический партнер Абхазии
17:05 07.03.2023 (обновлено: 17:15 07.03.2023)
Сотрудничество Абхазии и России затрагивает все сферы жизни - и оборону, и безопасность, и экономику, и развитие инвестиций.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российская Федерация — наш основной стратегический партнер, заявил глава МИД Инал Ардзинба в эфире "Соловьев Live".
"У нас всеобъемлющее сотрудничество, оно пронизывает все сферы нашей жизни, это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии", — сказал министр.
При этом Ардзинба подчеркнул, что Абхазия, как надежный союзник России, полностью поддерживает цели и задачи специальной военной операции.
Глава МИД республики Инал Ардзинба напомнил, что в СВО участвуют абхазские добровольцы, которые гибнут, отстаивая свободу Донбасса.
Министр иностранных дел Абхазии также отметил, что республика участвует в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. По его словам, основные направления, где необходимо укреплять суверенитет при поддержке союзников, – это экономическая кооперация и безопасность.
"Мы развиваем отношения с Российской Федерацией, мы активизировали отношения с Республикой Беларусь. И, безусловно, Республика Абхазия в интеграционных объединениях, мы уверены, будет постепенно принимать участие", – сказал министр.