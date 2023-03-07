https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/chitanava-rasskazal-o-vozmozhnykh-prichinakh-nesostoyavsheysya-khamsovoy-putiny--1044483325.html
Читанава рассказал о возможных причинах несостоявшейся хамсовой путины
Читанава рассказал о возможных причинах несостоявшейся хамсовой путины
О том, как в абхазской акватории Черного моря проходит путина хамсы, в интервью радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T15:18+0300
2023-03-07T15:18+0300
2023-03-07T15:47+0300
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рыбный промысел в абхазии
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Читанава о хамсовой путине
Читанава о хамсовой путине
Читанава отметил, что осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии не состоялась."На сегодняшний день осталось три-четыре сейнера (из 18 – прим.), остальные ушли из-за того, что рыбопромышленникам надо их содержать. Те, кто остался, попросили открыть им запретную зону, мы им открыли, но рыбы все нет. Запретная зона – это акватория Галского района от устья реки Аалдзга до государственной границы с Грузией. Это запретная зона, в особых случаях в зависимости от промысла рыбы мы ее или открываем, или она продолжает оставаться недоступной", – сказал глава Госкомитета.У берегов Абхазии при удачной рыбной путине вылавливается 30-50 тысяч тонн ежегодно. При этом другие страны Черноморского бассейна вылавливают значительно больше. Поэтому, заметил Читанава, отсутствие рыбы в этом году не означает, что в предыдущие годы в Абхазии выловили излишнее количество рыбы.Для определения причин неудачной осенне-зимней путины необходимо провести соответствующее исследование, говорит председатель Госкомитета по экологии.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, рыбный промысел в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, рыбный промысел в абхазии, аудио
Читанава рассказал о возможных причинах несостоявшейся хамсовой путины
15:18 07.03.2023 (обновлено: 15:47 07.03.2023)
О том, как в абхазской акватории Черного моря проходит путина хамсы, в интервью радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава.
Читанава отметил, что осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии не состоялась.
"На сегодняшний день осталось три-четыре сейнера (из 18 – прим.), остальные ушли из-за того, что рыбопромышленникам надо их содержать. Те, кто остался, попросили открыть им запретную зону, мы им открыли, но рыбы все нет. Запретная зона – это акватория Галского района от устья реки Аалдзга до государственной границы с Грузией. Это запретная зона, в особых случаях в зависимости от промысла рыбы мы ее или открываем, или она продолжает оставаться недоступной", – сказал глава Госкомитета.
У берегов Абхазии при удачной рыбной путине вылавливается 30-50 тысяч тонн ежегодно. При этом другие страны Черноморского бассейна вылавливают значительно больше. Поэтому, заметил Читанава, отсутствие рыбы в этом году не означает, что в предыдущие годы в Абхазии выловили излишнее количество рыбы.
Для определения причин неудачной осенне-зимней путины необходимо провести соответствующее исследование, говорит председатель Госкомитета по экологии.
Подробности слушайте в аудиофайле
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