https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/dvesti-tonn-mimozy-vvezli-v-rossiyu-iz-abkhazii-v-preddverii-8-marta-1044485370.html

Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта

Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта

Цветочный сезон в этом году начался в конце января, крупные партии экспортировались до сегодняшнего дня. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает Краснодарская таможня. В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.

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