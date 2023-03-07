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Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта
Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта
Цветочный сезон в этом году начался в конце января, крупные партии экспортировались до сегодняшнего дня. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T11:30+0300
2023-03-07T11:30+0300
2023-03-07T13:12+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает Краснодарская таможня. В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.
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мимоза, абхазия, россия, экспорт
мимоза, абхазия, россия, экспорт
Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта
11:30 07.03.2023 (обновлено: 13:12 07.03.2023)
Цветочный сезон в этом году начался в конце января, крупные партии экспортировались до сегодняшнего дня.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает Краснодарская таможня. В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.
Общий объем поставок цветов превысил прошлогодние показатели почти на 50 тонн.
В 2022 году общий объем экспортированных цветов составил 150 тонн.