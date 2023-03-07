https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/glava-mid-abkhazii-nazval-odin-iz-prioritetov-vneshney-politiki-1044487719.html
Глава МИД Абхазии назвал один из приоритетов внешней политики
Глава МИД Абхазии назвал один из приоритетов внешней политики
Грузия пытается блокировать международные контакты Абхазии, сообщил министр иностранных дел республики. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T14:50+0300
2023-03-07T14:50+0300
2023-03-07T15:43+0300
в абхазии
турция
сирия
ближний восток
инал ардзинба
мид абхазии
политика
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток, рассказал в эфире "Соловьев Live" глава МИД Инал Ардзинба.Он отметил, что ведомством сейчас ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном. Министр добавил, что Грузия пытается блокировать международные контакты."Мы совместно с сирийскими братьями разрабатываем стратегию активизации работы на Ближнем Востоке, работаем с Ливаном, представителями Афганистана и ряда других государств, называть которые я не хотел бы в связи с тем, что наши оппоненты обязательно эту информацию используют", – отметил министр.Ардзинба отметил, что внешнеполитическое ведомство Абхазии будет активно работать над расширением контактов с Ближним Востоком совместно с МИД России.Глава МИД также рассказал о помощи, которую Абхазия оказывает Сирии и Турции после землетрясений. "Мы работали активно в Турции, где огромная абхазская диаспора. Наш представитель выезжал на места компактного проживания соотечественников, и мы оказывали им посильную гуманитарную помощь. В Сирии по поручению главы государства мы прорабатываем приобретение модульных домов, чтобы пострадавшие семьи могли там проживать хотя бы какое-то время", – рассказал министр. Он подчеркнул, что у Сирии и Абхазии дружеские и межгосударственные связи на очень хорошем уровне.
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турция, сирия, ближний восток, инал ардзинба, мид абхазии, политика
турция, сирия, ближний восток, инал ардзинба, мид абхазии, политика
Глава МИД Абхазии назвал один из приоритетов внешней политики
14:50 07.03.2023 (обновлено: 15:43 07.03.2023)
Грузия пытается блокировать международные контакты Абхазии, сообщил министр иностранных дел республики.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik
. Один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток, рассказал в эфире "Соловьев Live"
глава МИД Инал Ардзинба.
Он отметил, что ведомством сейчас ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном. Министр добавил, что Грузия пытается блокировать международные контакты.
"Мы совместно с сирийскими братьями разрабатываем стратегию активизации работы на Ближнем Востоке, работаем с Ливаном, представителями Афганистана и ряда других государств, называть которые я не хотел бы в связи с тем, что наши оппоненты обязательно эту информацию используют", – отметил министр.
Ардзинба отметил, что внешнеполитическое ведомство Абхазии будет активно работать над расширением контактов с Ближним Востоком совместно с МИД России.
Глава МИД также рассказал о помощи, которую Абхазия оказывает Сирии и Турции после землетрясений.
"Мы работали активно в Турции, где огромная абхазская диаспора. Наш представитель выезжал на места компактного проживания соотечественников, и мы оказывали им посильную гуманитарную помощь. В Сирии по поручению главы государства мы прорабатываем приобретение модульных домов, чтобы пострадавшие семьи могли там проживать хотя бы какое-то время", – рассказал министр.
Он подчеркнул, что у Сирии и Абхазии дружеские и межгосударственные связи на очень хорошем уровне.