https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/inal-ardzinba-vstretilsya-s-zhurnalistkami-smi-abkhazii-v-preddverii-8-marta---1044488100.html

Инал Ардзинба встретился с журналистками СМИ Абхазии в преддверии 8 Марта

Инал Ардзинба встретился с журналистками СМИ Абхазии в преддверии 8 Марта

Встреча Инала Ардзинба с журналистками Абхазии была приурочена к Международному женскому дню. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T15:55+0300

2023-03-07T15:55+0300

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мид абхазии

журналистика

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с журналистками абхазских СМИ 7 марта. В неформальной обстановке министр ответил на личные вопросы о своем распорядке дня и предстоящей женитьбе, а также рассказал о судьбе Женевских дискуссий, новом законе о дипломатической службе и кадровых решениях.Ардзинба отметил, что площадка в Женеве становится недостаточно эффективной и уже не может быть нейтральным местом для переговоров, не обеспечивает равные права для всех участников процесса. По мнению главы МИД, с точки зрения интересов Абхазии было бы целесообразнее найти другую локацию для встреч с участниками и сопредседателями, для этой цели может подойти Минск. Ардзинба отметил, что дата очередного раунда дискуссий пока не назначена, но в этом году должен "определиться концептуальный формат на будущее". Также министр рассказал об оценке результативности работы представительств и посольств Абхазии за рубежом. Он добавил, что готовится для внесения на рассмотрение в Парламент закон о дипломатической службе, который будет определять максимальный возможный срок работы послов и сотрудников посольств. Инал Ардзинба ответил на вопросы о личной жизни, рассказал, как он предпочитает проводить свободное время, чем увлекается и какие у него профессиональные планы.

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