https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/inal-ardzinba-vstretilsya-s-zhurnalistkami-smi-abkhazii-v-preddverii-8-marta---1044488100.html
Инал Ардзинба встретился с журналистками СМИ Абхазии в преддверии 8 Марта
Инал Ардзинба встретился с журналистками СМИ Абхазии в преддверии 8 Марта
Встреча Инала Ардзинба с журналистками Абхазии была приурочена к Международному женскому дню. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T15:55+0300
2023-03-07T15:55+0300
2023-03-07T16:45+0300
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журналистика
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с журналистками абхазских СМИ 7 марта. В неформальной обстановке министр ответил на личные вопросы о своем распорядке дня и предстоящей женитьбе, а также рассказал о судьбе Женевских дискуссий, новом законе о дипломатической службе и кадровых решениях.Ардзинба отметил, что площадка в Женеве становится недостаточно эффективной и уже не может быть нейтральным местом для переговоров, не обеспечивает равные права для всех участников процесса. По мнению главы МИД, с точки зрения интересов Абхазии было бы целесообразнее найти другую локацию для встреч с участниками и сопредседателями, для этой цели может подойти Минск. Ардзинба отметил, что дата очередного раунда дискуссий пока не назначена, но в этом году должен "определиться концептуальный формат на будущее". Также министр рассказал об оценке результативности работы представительств и посольств Абхазии за рубежом. Он добавил, что готовится для внесения на рассмотрение в Парламент закон о дипломатической службе, который будет определять максимальный возможный срок работы послов и сотрудников посольств. Инал Ардзинба ответил на вопросы о личной жизни, рассказал, как он предпочитает проводить свободное время, чем увлекается и какие у него профессиональные планы.
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мид абхазии, журналистика
мид абхазии, журналистика
Инал Ардзинба встретился с журналистками СМИ Абхазии в преддверии 8 Марта
15:55 07.03.2023 (обновлено: 16:45 07.03.2023)
Встреча Инала Ардзинба с журналистками Абхазии была приурочена к Международному женскому дню.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с журналистками абхазских СМИ 7 марта.
В неформальной обстановке министр ответил на личные вопросы о своем распорядке дня и предстоящей женитьбе, а также рассказал о судьбе Женевских дискуссий, новом законе о дипломатической службе и кадровых решениях.
Ардзинба отметил, что площадка в Женеве становится недостаточно эффективной и уже не может быть нейтральным местом для переговоров, не обеспечивает равные права для всех участников процесса.
По мнению главы МИД, с точки зрения интересов Абхазии было бы целесообразнее найти другую локацию для встреч с участниками и сопредседателями, для этой цели может подойти Минск.
Ардзинба отметил, что дата очередного раунда дискуссий пока не назначена, но в этом году должен "определиться концептуальный формат на будущее".
Также министр рассказал об оценке результативности работы представительств и посольств Абхазии за рубежом. Он добавил, что готовится для внесения на рассмотрение в Парламент закон о дипломатической службе, который будет определять максимальный возможный срок работы послов и сотрудников посольств.
"Посольство должно быть серьезным центром, эффективным центром, а не краеведческим музеем", – сказал он.
Инал Ардзинба ответил на вопросы о личной жизни, рассказал, как он предпочитает проводить свободное время, чем увлекается и какие у него профессиональные планы.