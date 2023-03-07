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Минобороны России: из украинского плена освобождены 90 российских военнослужащих
Минобороны России: из украинского плена освобождены 90 российских военнослужащих
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T18:20+0300
2023-03-07T18:20+0300
2023-03-07T18:20+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров во вторник возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны России: из украинского плена освобождены 90 российских военнослужащих
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров во вторник возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.