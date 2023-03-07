https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/minoborony-rossii-iz-ukrainskogo-plena-osvobozhdeny-90-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-1044493020.html

Минобороны России: из украинского плена освобождены 90 российских военнослужащих

Минобороны России: из украинского плена освобождены 90 российских военнослужащих

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T18:20+0300

2023-03-07T18:20+0300

2023-03-07T18:20+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Из украинского плена в результате переговоров во вторник возвращены 90 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Там уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

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