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https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/naznachen-glava-gulrypshskogo-rayona-1044492551.html
Назначен глава Гулрыпшского района
Назначен глава Гулрыпшского района
13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T17:55+0300
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в абхазии
гулрыпшский район
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Саид Харазия указом президента назначен главой администрации Гулрыпшского района.Должность главы района была согласована с Собранием Гулрыпшского района.Саид Харазия был депутатом шестого созыва Парламента.
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гулрыпшский район, абхазия
гулрыпшский район, абхазия

Назначен глава Гулрыпшского района

17:55 07.03.2023 (обновлено: 20:29 07.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Депутат Саид Харазия на пленарном заседании на Международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы" в Сухуме в среду 22 августа
Депутат Саид Харазия на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа - Sputnik Абхазия, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук /
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13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Саид Харазия указом президента назначен главой администрации Гулрыпшского района.
Должность главы района была согласована с Собранием Гулрыпшского района.
Саид Харазия был депутатом шестого созыва Парламента.
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