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Назначен глава Гулрыпшского района
Назначен глава Гулрыпшского района
13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T17:55+0300
2023-03-07T17:55+0300
2023-03-07T20:29+0300
в абхазии
гулрыпшский район
абхазия
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Саид Харазия указом президента назначен главой администрации Гулрыпшского района.Должность главы района была согласована с Собранием Гулрыпшского района.Саид Харазия был депутатом шестого созыва Парламента.
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гулрыпшский район, абхазия
гулрыпшский район, абхазия
Назначен глава Гулрыпшского района
17:55 07.03.2023 (обновлено: 20:29 07.03.2023)
13 февраля от должности главы администрации района был освобожден Аслан Барателия по причине перевода на другую работу.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Саид Харазия указом президента назначен главой администрации Гулрыпшского района.
Должность главы района была согласована с Собранием Гулрыпшского района.
Саид Харазия был депутатом шестого созыва Парламента.