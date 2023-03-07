https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/pereslegin-o-veroyatnosti-rasshireniya-ukrainskogo-konflikta-na-sosednie-strany-1044483636.html

Переслегин о вероятности расширения украинского конфликта на соседние страны

Переслегин о вероятности расширения украинского конфликта на соседние страны

Мнением о том, какова вероятность расширения украинского конфликта на территории других стран и готовы ли стороны противостояния к подобному развитию событий... 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T10:55+0300

2023-03-07T10:55+0300

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Переслегин о прогнозах на расширение украинского конфликта на соседние страны Переслегин о прогнозах на расширение украинского конфликта на соседние страны

О расширении украинского конфликта с вовлечением в него Беларуси и Польши, Молдовы и Приднестровья могут думать европейцы, которые (за исключением небольшого числа наемников) сами не воюют. Однако в этом случае для Европы плохо то, что нервы у воюющих и принимающих решения сторон уже на пределе и разрастание конфликта будет крайне тяжело остановить, полагает известный российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.При расширении зоны конфликта последствия могут оказаться непредсказуемы, к примеру, если в конфликт вовлекается Румыния, Россия может быстро при необходимости предоставить помощь Приднестровью, отмечает эксперт."Окажутся ли румынские войска столь же боеспособными, как украинские, это большой вопрос, и я не совсем уверен, что румыны заинтересованы в выяснении точного ответа на этот вопрос, поскольку если ответ будет положительным, это еще куда ни шло, хотя речь идет о вовлечении страны в непопулярную для нее войну. А если ответ отрицательный? И та же ситуация касается и Польши", ― говорит Переслегин.Желание поиграть на нервах в этой ситуации очевидно, как и возможность начать боевые действия, но такое развитие событий представляется достаточно маловероятным, убежден Переслегин.

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