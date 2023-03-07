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Переслегин о вероятности расширения украинского конфликта на соседние страны
Переслегин о вероятности расширения украинского конфликта на соседние страны
Мнением о том, какова вероятность расширения украинского конфликта на территории других стран и готовы ли стороны противостояния к подобному развитию событий... 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T10:55+0300
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Переслегин о прогнозах на расширение украинского конфликта на соседние страны
Переслегин о прогнозах на расширение украинского конфликта на соседние страны
О расширении украинского конфликта с вовлечением в него Беларуси и Польши, Молдовы и Приднестровья могут думать европейцы, которые (за исключением небольшого числа наемников) сами не воюют. Однако в этом случае для Европы плохо то, что нервы у воюющих и принимающих решения сторон уже на пределе и разрастание конфликта будет крайне тяжело остановить, полагает известный российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.При расширении зоны конфликта последствия могут оказаться непредсказуемы, к примеру, если в конфликт вовлекается Румыния, Россия может быстро при необходимости предоставить помощь Приднестровью, отмечает эксперт."Окажутся ли румынские войска столь же боеспособными, как украинские, это большой вопрос, и я не совсем уверен, что румыны заинтересованы в выяснении точного ответа на этот вопрос, поскольку если ответ будет положительным, это еще куда ни шло, хотя речь идет о вовлечении страны в непопулярную для нее войну. А если ответ отрицательный? И та же ситуация касается и Польши", ― говорит Переслегин.Желание поиграть на нервах в этой ситуации очевидно, как и возможность начать боевые действия, но такое развитие событий представляется достаточно маловероятным, убежден Переслегин.
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Переслегин о вероятности расширения украинского конфликта на соседние страны
10:55 07.03.2023 (обновлено: 12:36 07.03.2023)
Мнением о том, какова вероятность расширения украинского конфликта на территории других стран и готовы ли стороны противостояния к подобному развитию событий, в эфире радио Sputnik поделился российский эксперт, исследователь Сергей Переслегин.
О расширении украинского конфликта с вовлечением в него Беларуси и Польши, Молдовы и Приднестровья могут думать европейцы, которые (за исключением небольшого числа наемников) сами не воюют. Однако в этом случае для Европы плохо то, что нервы у воюющих и принимающих решения сторон уже на пределе и разрастание конфликта будет крайне тяжело остановить, полагает известный российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.
"То, что война пришла в позиционную стадию, а в позиционной стадии она может продолжаться весьма долго, Европу очень сильно не греет. Мысль о том, что из этой позиционной стадии очень хочется как-то выйти, у них естественно возникает. И отсюда мысль о том, а не начать ли войну Польши и Литвы с Беларусью, или Молдовы с Приднестровьем. То есть не расширить ли пространство конфликта", – рассуждает Переслегин.
При расширении зоны конфликта последствия могут оказаться непредсказуемы, к примеру, если в конфликт вовлекается Румыния, Россия может быстро при необходимости предоставить помощь Приднестровью, отмечает эксперт.
"Окажутся ли румынские войска столь же боеспособными, как украинские, это большой вопрос, и я не совсем уверен, что румыны заинтересованы в выяснении точного ответа на этот вопрос, поскольку если ответ будет положительным, это еще куда ни шло, хотя речь идет о вовлечении страны в непопулярную для нее войну. А если ответ отрицательный? И та же ситуация касается и Польши", ― говорит Переслегин.
Желание поиграть на нервах в этой ситуации очевидно, как и возможность начать боевые действия, но такое развитие событий представляется достаточно маловероятным, убежден Переслегин.