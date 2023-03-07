https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/portret-pogibshego-za-donbass-abkhazskogo-dobrovoltsa-predstavili-na-vystavke-v-rossii-1044495765.html
Портрет погибшего за Донбасс абхазского добровольца представили на выставке в России
Портрет погибшего за Донбасс абхазского добровольца представили на выставке в России
Автор работы - российская художница Елена Сухорукова. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T20:35+0300
2023-03-07T20:35+0300
2023-03-07T20:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Портрет погибшего за Донбасс абхазского добровольца Лорана Смыр представили на выставке "Герои специальной военной операции" в Шахтинском Краеведческом музее.Автор работы - художника Елена Сухоркова, выставляющая работы под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR.Всего в рамках выставки нарисовано свыше 100 портретов героев СВО, они показывают храбрые и мужественные лица участников спецоперации, демонстрируют сплочение в борьбе против неонацизма и терроризма.Доброволец из Абхазии Лоран Смыр (позывной "Афоня") погиб в Донецке в июле 2022 года. У него осталось трое детей.Экспозицию также представят в Москве, Воронежской области, Краснодарском крае, Курской области и других регионах России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, культура, абхазия
украина, россия, культура, абхазия
Портрет погибшего за Донбасс абхазского добровольца представили на выставке в России
Автор работы - российская художница Елена Сухорукова.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Портрет погибшего за Донбасс абхазского добровольца Лорана Смыр представили на выставке "Герои специальной военной операции" в Шахтинском Краеведческом музее.
Автор работы - художника Елена Сухоркова, выставляющая работы под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR.
Всего в рамках выставки нарисовано свыше 100 портретов героев СВО, они показывают храбрые и мужественные лица участников спецоперации, демонстрируют сплочение в борьбе против неонацизма и терроризма.
Доброволец из Абхазии Лоран Смыр (позывной "Афоня") погиб в Донецке в июле 2022 года. У него осталось трое детей.
Экспозицию также представят в Москве, Воронежской области, Краснодарском крае, Курской области и других регионах России.