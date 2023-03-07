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Шойгу: наращиваемые НАТО поставки оружия Украине не приводят к успехам на поле боя
Шойгу: наращиваемые НАТО поставки оружия Украине не приводят к успехам на поле боя
Западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T13:00+0300
2023-03-07T13:00+0300
2023-03-07T16:40+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", – сказал он.По словам министра, в результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина, нато
сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина, нато
Шойгу: наращиваемые НАТО поставки оружия Украине не приводят к успехам на поле боя
13:00 07.03.2023 (обновлено: 16:40 07.03.2023)
Западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", – сказал он.
По словам министра, в результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Он также заявил, что освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление в глубь обороны войск Украины.
"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия в глубь обороны ВСУ", – сказал Шойгу.
Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.