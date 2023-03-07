https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/shoygu-naraschivaemye-nato-postavki-oruzhiya-ukraine-ne-privodyat-k-uspekham-na-pole-boya-1044485792.html

Шойгу: наращиваемые НАТО поставки оружия Украине не приводят к успехам на поле боя

Шойгу: наращиваемые НАТО поставки оружия Украине не приводят к успехам на поле боя

Западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T13:00+0300

2023-03-07T13:00+0300

2023-03-07T16:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

украина

нато

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Потери украинских войск в феврале увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу."В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии. Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ", – сказал он.По словам министра, в результате наступления российских войск за последнее время были освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.Всего в рядах Вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны, рассказал Шойгу.

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, украина, нато