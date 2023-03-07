https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/vtoroy-abkhazo-siriyskiy-komitet-planiruyut-provesti-v-etom-godu-1044486713.html

Второй абхазо-сирийский комитет планируют провести в этом году

Второй абхазо-сирийский комитет планируют провести в этом году

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T14:10+0300

2023-03-07T14:10+0300

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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Второй абхазо-сирийского комитет планируют провести в этом году, рассказал по итогам встречи с главой МИД Сирии посол Абхазии в республике Баграт Хутаба. На встрече также обсуждалось взаимодействие между министерствами экономики и таможенными комитетами Абхазии и Сирии. По словам Хутаба, отношения между странами достаточно крепкие, Абхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь после землетрясения.

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