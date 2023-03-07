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Второй абхазо-сирийский комитет планируют провести в этом году
Второй абхазо-сирийский комитет планируют провести в этом году
Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T14:10+0300
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СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Второй абхазо-сирийского комитет планируют провести в этом году, рассказал по итогам встречи с главой МИД Сирии посол Абхазии в республике Баграт Хутаба. На встрече также обсуждалось взаимодействие между министерствами экономики и таможенными комитетами Абхазии и Сирии. По словам Хутаба, отношения между странами достаточно крепкие, Абхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь после землетрясения.
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сирия, абхазия, политика
Второй абхазо-сирийский комитет планируют провести в этом году
14:10 07.03.2023 (обновлено: 14:44 07.03.2023)
Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения.
СУХУМ, 7 мар – Sputnik.
Второй абхазо-сирийского комитет планируют провести в этом году, рассказал
по итогам встречи с главой МИД Сирии посол Абхазии в республике Баграт Хутаба.
Комитет будет рассматривать вопросы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры, образования.
На встрече также обсуждалось взаимодействие между министерствами экономики и таможенными комитетами Абхазии и Сирии.
По словам Хутаба, отношения между странами достаточно крепкие, Абхазия продолжает оказывать гуманитарную помощь после землетрясения.