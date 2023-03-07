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Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности

Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности

Политолог Николай Трапш в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия. 07.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-07T12:10+0300

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Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности

В условиях глобального кризиса, когда увеличивается и скорость, и интенсивность всех политических процессов, безопасность обеспечивается в приоритетном порядке тремя факторами, отметил Трапш.Он считает, что вопрос о том, как в перспективе будет выстраиваться политическое взаимодействие России и Абхазии имеет прямое отношение к обеспечению национальной безопасности.Комплексное обеспечение безопасности представляет собой обеспечение безопасности по всем этим трем направлениям. По отдельности в нынешних условиях сложной обстановки на военном, политическом и геополитическом фронтах, результатов добиться не удастся, убежден Николай Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, политика, безопасность, аудио