https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/vzaimnyy-interes-trapsh-o-vzaimodeystvii-rossii-i-abkhazii-v-sfere-bezopasnosti--1044465725.html
Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности
Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности
Политолог Николай Трапш в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия. 07.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-07T12:10+0300
2023-03-07T12:10+0300
2023-03-07T13:07+0300
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Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности
Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности
В условиях глобального кризиса, когда увеличивается и скорость, и интенсивность всех политических процессов, безопасность обеспечивается в приоритетном порядке тремя факторами, отметил Трапш.Он считает, что вопрос о том, как в перспективе будет выстраиваться политическое взаимодействие России и Абхазии имеет прямое отношение к обеспечению национальной безопасности.Комплексное обеспечение безопасности представляет собой обеспечение безопасности по всем этим трем направлениям. По отдельности в нынешних условиях сложной обстановки на военном, политическом и геополитическом фронтах, результатов добиться не удастся, убежден Николай Трапш. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, политика, безопасность, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, политика, безопасность, аудио
Взаимный интерес: Трапш о взаимодействии России и Абхазии в сфере безопасности
12:10 07.03.2023 (обновлено: 13:07 07.03.2023)
Политолог Николай Трапш в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik Абхазия.
В условиях глобального кризиса, когда увеличивается и скорость, и интенсивность всех политических процессов, безопасность обеспечивается в приоритетном порядке тремя факторами, отметил Трапш.
"Первый фактор – это наличие устойчивых, долгосрочных, юридически закрепленных соглашений между заинтересованными сторонами. У России и Абхазии есть рамочные договоры, в том числе касающиеся вопросов обороны и безопасности. Сотрудничество отлаживается и позволяет решать задачи, которые возникают. Второе – это наличие уже существующей инфраструктуры безопасности. Это, в первую очередь, российские военные объекты, которые находятся на территории Абхазии, это участие Российской Федерации в охране сухопутной и морской границы Абхазии. Все это на легитимной основе, все это имеет достаточно материально-техническое и человеческое обеспечение. Этот фактор находится в стадии устойчивого развития. Третий фактор – это продуманная, целенаправленная политика заинтересованного государства. В этом плане заложена самая большая перспектива работы с обеспечением безопасности Абхазии", – отметил политолог.
Он считает, что вопрос о том, как в перспективе будет выстраиваться политическое взаимодействие России и Абхазии имеет прямое отношение к обеспечению национальной безопасности.
Комплексное обеспечение безопасности представляет собой обеспечение безопасности по всем этим трем направлениям. По отдельности в нынешних условиях сложной обстановки на военном, политическом и геополитическом фронтах, результатов добиться не удастся, убежден Николай Трапш.
"Главный интерес для России заключается в том, что плотные контакты и устойчивое взаимодействие с Абхазией позволяют России присутствовать в Закавказье на стратегически важной части этой территории. Абхазия – это очень важный, пусть и маленький, союзник, который присутствует в регионе, который поддерживает Российскую Федерацию без оговорок, без колебаний, без отсылок на текущую конъюнктуру", – сказал эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле
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