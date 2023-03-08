https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/bartsyts-rasskazala-o-roli-i-statuse-zhenschiny-v-abkhazii-1044512949.html
Барцыц рассказала о роли и статусе женщины в Абхазии
Барцыц рассказала о роли и статусе женщины в Абхазии
О том, как менялся общественный статус женщины в Абхазии на разных исторических этапах и о вкладе женщин в развитие страны в эфире радио Sputnik рассказала... 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T18:59+0300
2023-03-08T18:59+0300
2023-03-08T18:59+0300
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Барциц о роли и статусе женщины в Абхазии
Барциц о роли и статусе женщины в Абхазии
По мнению этнолога, роль и место женщины в абхазском обществе всегда были значимыми. Подтверждений тому немало и в абхазском сегменте нартского кавказского эпоса, в фольклоре, а также в истории Абхазии. При этом Барцыц отметила, что хоть у абхазских женщин и равные права с мужчинами, возможности у них неравные. В качестве примера она привела соотношение женщин и мужчин в политике."…Женщины могут участвовать в политике. Ключевое слово "могут", в законе написано. В реальности же количество женщин в политике все меньше. Права равные, но стартовые возможности не равные…и с каждым годом все хуже", - сказала Барцыц.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, женщины, подкасты, аудио
абхазия, женщины, подкасты, аудио
Барцыц рассказала о роли и статусе женщины в Абхазии
О том, как менялся общественный статус женщины в Абхазии на разных исторических этапах и о вкладе женщин в развитие страны в эфире радио Sputnik рассказала этнолог Марина Барцыц.
По мнению этнолога, роль и место женщины в абхазском обществе всегда были значимыми. Подтверждений тому немало и в абхазском сегменте нартского кавказского эпоса, в фольклоре, а также в истории Абхазии.
При этом Барцыц отметила, что хоть у абхазских женщин и равные права с мужчинами, возможности у них неравные. В качестве примера она привела соотношение женщин и мужчин в политике.
"…Женщины могут участвовать в политике. Ключевое слово "могут", в законе написано. В реальности же количество женщин в политике все меньше. Права равные, но стартовые возможности не равные…и с каждым годом все хуже", - сказала Барцыц.
Полная версия беседы в аудиофайле.