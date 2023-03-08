https://sputnik-abkhazia.ru/20230308/posrednik-delba-o-zhenschinakh-medikakh--abkhazii-1044510292.html
Посредник: Делба о женщинах-медиках в Абхазии
Посредник: Делба о женщинах-медиках в Абхазии
О роли женщин-медицинских работников Абхазии и о том, все ли профессии в этой сфере им доступны, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра... 08.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-08T14:41+0300
2023-03-08T14:41+0300
2023-03-08T16:41+0300
радио
абхазия
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Посредник: Делба о женщинах–медиках Абхазии
Посредник: Делба о женщинах–медиках Абхазии
Женщины занимают лидирующие позиции в здравоохранении Абхазии, отметила Делба. В республике, по ее словам, 613 врачей, из них 411 женщин, которые работают в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения. А 16 женщин возглавляют лечебно-профилактические учреждения. Средний и младший медицинский персонал также представлен, в основном, женщинами."У нас есть медбратья, но в процентном соотношении их на порядок меньше, чем женщин. Это фельдшеры, работники скорой помощи в некоторых центральных районных больницах", - сказала Делба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, медицина, врач, медработники, женщины, подкасты, аудио
абхазия, медицина, врач, медработники, женщины, подкасты, аудио
Посредник: Делба о женщинах-медиках в Абхазии
14:41 08.03.2023 (обновлено: 16:41 08.03.2023)
О роли женщин-медицинских работников Абхазии и о том, все ли профессии в этой сфере им доступны, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра здравоохранения республики, врач-терапевт Саида Делба.
Женщины занимают лидирующие позиции в здравоохранении Абхазии, отметила Делба. В республике, по ее словам, 613 врачей, из них 411 женщин, которые работают в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения. А 16 женщин возглавляют лечебно-профилактические учреждения. Средний и младший медицинский персонал также представлен, в основном, женщинами.
"У нас есть медбратья, но в процентном соотношении их на порядок меньше, чем женщин. Это фельдшеры, работники скорой помощи в некоторых центральных районных больницах", - сказала Делба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.