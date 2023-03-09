https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-10-marta-1044530930.html

Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 марта

Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 марта

Неудобства связаны с ремонтом водопровода в районе таксопарка на улице Гумистинской. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Жители части Сухума останутся без питьевой воды завтра, 10 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подачу воды отключат в 00:00 и возобновят в 20:00.Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, улицы Эшба, района ВИЭМ, нагорной и центральной частей города, района рынка.

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