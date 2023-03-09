https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-10-marta-1044530930.html
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 марта
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 марта
Неудобства связаны с ремонтом водопровода в районе таксопарка на улице Гумистинской. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T20:01+0300
2023-03-09T20:01+0300
2023-03-09T20:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
водоканалы
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1b/1031711112_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_5352568e1a1bd08045fb62bd10037d12.jpg
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Жители части Сухума останутся без питьевой воды завтра, 10 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подачу воды отключат в 00:00 и возобновят в 20:00.Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, улицы Эшба, района ВИЭМ, нагорной и центральной частей города, района рынка.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/1b/1031711112_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_fb0fd062852398f504020dba24a3891c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, водоканалы, водоснабжение
абхазия, новости, водоканалы, водоснабжение
Часть Сухума останется без воды в пятницу 10 марта
Неудобства связаны с ремонтом водопровода в районе таксопарка на улице Гумистинской.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Жители части Сухума останутся без питьевой воды завтра, 10 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подачу воды отключат в 00:00 и возобновят в 20:00.
Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, улицы Эшба, района ВИЭМ, нагорной и центральной частей города, района рынка.