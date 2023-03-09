https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/dzhindzholiya-rasskazala-o-zaschite-prav-detey-v-abkhazii--1044519152.html

Джинджолия рассказала о защите прав детей в Абхазии

Джинджолия рассказала о защите прав детей в Абхазии

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала о совместной работе с российскими коллегами. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

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Джинджолия о встрече с российским детским омбудсменом Джинджолия о встрече с российским детским омбудсменом

7 марта в Москве прошла совместная встреча детских омбудсменов Абхазии и России, на которой обсудили деятельность Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, механизмы защиты детей в республике, разобрали случаи нарушения прав несовершеннолетних. Об итогах беседы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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