https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/dzhindzholiya-rasskazala-o-zaschite-prav-detey-v-abkhazii--1044519152.html
Джинджолия рассказала о защите прав детей в Абхазии
Джинджолия рассказала о защите прав детей в Абхазии
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала о совместной работе с российскими коллегами. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T16:00+0300
2023-03-09T16:00+0300
2023-03-09T16:01+0300
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Джинджолия о встрече с российским детским омбудсменом
Джинджолия о встрече с российским детским омбудсменом
7 марта в Москве прошла совместная встреча детских омбудсменов Абхазии и России, на которой обсудили деятельность Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, механизмы защиты детей в республике, разобрали случаи нарушения прав несовершеннолетних. Об итогах беседы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, детский омбудсмен, аудио
подкасты, абхазия, детский омбудсмен, аудио
Джинджолия рассказала о защите прав детей в Абхазии
16:00 09.03.2023 (обновлено: 16:01 09.03.2023)
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала о совместной работе с российскими коллегами.
7 марта в Москве прошла совместная встреча детских омбудсменов Абхазии и России, на которой обсудили деятельность Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, механизмы защиты детей в республике, разобрали случаи нарушения прав несовершеннолетних. Об итогах беседы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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