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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии обсудили двустороннее сотрудничество

Главы МИД Абхазии и Южной Осетии обсудили двустороннее сотрудничество

Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте региональной безопасности. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T22:24+0300

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2023-03-09T22:24+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Асхар Джиоев провели телефонные переговоры, на которых обсудили двустороннее сотрудничество между государствами. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия. Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств были едины во мнении о том, что необходимо пристально мониторить происходящее в Грузии и координировать совместные действия по нивелированию угроз для Абхазии и Южной Осетии. При этом была подчеркнута роль России как гаранта мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

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