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Главы МИД Абхазии и Южной Осетии обсудили двустороннее сотрудничество
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии обсудили двустороннее сотрудничество
Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте региональной безопасности. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T22:24+0300
2023-03-09T22:24+0300
2023-03-09T22:24+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Асхар Джиоев провели телефонные переговоры, на которых обсудили двустороннее сотрудничество между государствами. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия. Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств были едины во мнении о том, что необходимо пристально мониторить происходящее в Грузии и координировать совместные действия по нивелированию угроз для Абхазии и Южной Осетии. При этом была подчеркнута роль России как гаранта мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.
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абхазия, новости, инал ардзинба, мид рф, южная осетия
абхазия, новости, инал ардзинба, мид рф, южная осетия
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии обсудили двустороннее сотрудничество
Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте региональной безопасности.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik.
Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Асхар Джиоев провели телефонные переговоры, на которых обсудили двустороннее сотрудничество между государствами. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия
.
Подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств были едины во мнении о том, что необходимо пристально мониторить происходящее в Грузии и координировать совместные действия по нивелированию угроз для Абхазии и Южной Осетии.
При этом была подчеркнута роль России как гаранта мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.