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Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии
Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии
Особенности событийного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" обсудили президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Дмитрий Акуция. 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T10:32+0300
2023-03-09T10:32+0300
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Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии
Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии
О событийном туризме, его разновидностях, особенностях и задачах, о возможностях его развития, а также о возможностях его развития в Абхазии рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и экскурсовод Дмитрий Акуция. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, отдых, отдых в абхазии, туризм, аудио
Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии
10:32 09.03.2023 (обновлено: 10:50 09.03.2023)
Особенности событийного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" обсудили президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Дмитрий Акуция.
О событийном туризме, его разновидностях, особенностях и задачах, о возможностях его развития, а также о возможностях его развития в Абхазии рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и экскурсовод Дмитрий Акуция.
Подробности слушайте в аудиофайле.