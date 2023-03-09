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Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии

Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии

Особенности событийного туризма в Абхазии в программе "Турбаза" обсудили президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт Дмитрий Акуция. 09.03.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии Турбаза: эксперты рассказали о событийном туризме в Абхазии

О событийном туризме, его разновидностях, особенностях и задачах, о возможностях его развития, а также о возможностях его развития в Абхазии рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и экскурсовод Дмитрий Акуция. Подробности слушайте в аудиофайле.

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