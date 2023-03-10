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Бжания обсудил с силовиками вопросы повышения мобилизационной готовности

Бжания обсудил с силовиками вопросы повышения мобилизационной готовности

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной... 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T19:25+0300

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2023-03-10T19:25+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации мер по повышению мобилизационной готовности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В совещании приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шамба, замминистра обороны генерал-майор Нодар Авидзба, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель СГБ генерал-майор Роберт Киут.

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