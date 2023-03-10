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Бжания провел совещание с главами районов
Бжания провел совещание с главами районов
В пятницу, 10 марта, президент Абхазии провел совещание с главами городов и районов республики. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T13:55+0300
2023-03-10T13:55+0300
2023-03-10T17:13+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
экономика
политика
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил главам городов и районов республики ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Совещание было посвящено системе внутреннего контроля и отчетности финансово-хозяйственной деятельности. На встрече обсуждали вопросы: Отмечается, что ближайший отчет запланирован на вторую половину апреля.
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аслан бжания, абхазия, экономика, политика
аслан бжания, абхазия, экономика, политика
Бжания провел совещание с главами районов
13:55 10.03.2023 (обновлено: 17:13 10.03.2023)
В пятницу, 10 марта, президент Абхазии провел совещание с главами городов и районов республики.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил главам городов и районов республики ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Совещание было посвящено системе внутреннего контроля и отчетности финансово-хозяйственной деятельности.
На встрече обсуждали вопросы:
борьбы со стихийными бедствиями,
динамики собираемости налогов и платежей,
подготовки к туристическому сезону.
Отмечается, что ближайший отчет запланирован на вторую половину апреля.