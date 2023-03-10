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Бжания провел совещание с главами районов

Бжания провел совещание с главами районов

В пятницу, 10 марта, президент Абхазии провел совещание с главами городов и районов республики. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T13:55+0300

2023-03-10T13:55+0300

2023-03-10T17:13+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

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политика

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил главам городов и районов республики ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Совещание было посвящено системе внутреннего контроля и отчетности финансово-хозяйственной деятельности. На встрече обсуждали вопросы: Отмечается, что ближайший отчет запланирован на вторую половину апреля.

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