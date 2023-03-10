https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/chislo-zhertv-fevralskikh-zemletryaseniy-v-turtsii-prevysilo-47-tysyach-1044539846.html

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 47 тысяч

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались... 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T15:00+0300

2023-03-10T15:00+0300

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турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч. Власти планируют в течение года построить порядка 244 тысяч новых многоквартирных домов и 75 тысяч сельских домов для пострадавших.

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турция, землетрясение, в мире