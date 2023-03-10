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Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 47 тысяч
Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 47 тысяч
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались... 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T15:00+0300
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2023-03-10T15:37+0300
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землетрясение
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч. Власти планируют в течение года построить порядка 244 тысяч новых многоквартирных домов и 75 тысяч сельских домов для пострадавших.
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турция, землетрясение, в мире
турция, землетрясение, в мире
Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 47 тысяч
15:00 10.03.2023 (обновлено: 15:37 10.03.2023)
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Число жертв землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тысяч человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Катастрофа века так или иначе сказалась на жизни порядка 14 миллионов граждан в 10 провинциях. В результате землетрясений погибли более 47 тысяч граждан, пострадали и были спасены более 115 тысяч граждан", – заявил Эрдоган.
По его словам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч.
Власти планируют в течение года построить порядка 244 тысяч новых многоквартирных домов и 75 тысяч сельских домов для пострадавших.