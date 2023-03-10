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https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/detskaya-studiya-nart-pri-abkhazdrame-vpervye-pokazhet-bremenskikh-muzykantov-1044532365.html
Детская студия "Нарт" при Абхаздраме впервые покажет "Бременских музыкантов"
Детская студия "Нарт" при Абхаздраме впервые покажет "Бременских музыкантов"
Детская театральная студия "Нарт" была открыта при Абхазском государственном драматическом театре в 2018 году. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Дебютный спектакль "Бременские музыканты" детской театральной студии "Нарт" пройдет 11 и 12 марта в Абхазском драмтеатре, рассказал Sputnik художественный руководитель студии Гудиса Тодуа.11 марта спектакль с элементами пластических этюдов покажут на абхазском языке в переводе поэтессы Гунды Сакания, а 12 марта – на русском.Режиссер-постановщик спектакля – Гудиса Тодуа, хореограф – Мрана ВоубаПервый отбор участников в детскую студию "Нарт" проходил в сентябре 2018 года. Дебют 16 воспитанников студии состоялся в декабре 2018 года в новогоднем спектакле "Волшебная палочка".
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абхазский драматический театр, абхазия, сухум, культура, театр, дети
абхазский драматический театр, абхазия, сухум, культура, театр, дети

Детская студия "Нарт" при Абхаздраме впервые покажет "Бременских музыкантов"

10:10 10.03.2023 (обновлено: 11:50 10.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский государственный драматический театр
Абхазский государственный драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Детская театральная студия "Нарт" была открыта при Абхазском государственном драматическом театре в 2018 году.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Дебютный спектакль "Бременские музыканты" детской театральной студии "Нарт" пройдет 11 и 12 марта в Абхазском драмтеатре, рассказал Sputnik художественный руководитель студии Гудиса Тодуа.
По его словам, на сцене выступят 17 детей от шести до 17 лет, которые занимаются в студии с июня, а готовятся к премьере уже месяц.
11 марта спектакль с элементами пластических этюдов покажут на абхазском языке в переводе поэтессы Гунды Сакания, а 12 марта – на русском.
Режиссер-постановщик спектакля – Гудиса Тодуа, хореограф – Мрана Воуба
Первый отбор участников в детскую студию "Нарт" проходил в сентябре 2018 года. Дебют 16 воспитанников студии состоялся в декабре 2018 года в новогоднем спектакле "Волшебная палочка".
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