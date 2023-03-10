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Главный четверг: Чуаз о работе Собрания депутатов города Новый Афон

Главный четверг: Чуаз о работе Собрания депутатов города Новый Афон

Глава Собрания депутатов Нового Афона Азамат Чуаз в программе "Гланый четверг" на радио Sputnik Абхазия. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T09:54+0300

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Главный четверг: Чуаз о работе Собрания депутатов города Новый Афон Главный четверг: Чуаз о работе Собрания депутатов города Новый Афон

О том, какие задачи стоят перед Собранием депутатов Нового Афона, что они делают для улучшения жизни населения, насколько эффективно взаимодействуют с местными властями, рассказал Азамат Чуаз.В частности, он рассказал о возможностях, которые дает внесение изменений в закон об административных территориальных единицах, принятый Парламентом Абхазии 23 февраля."Сейчас Собрание создает герб города Новый Афон. По старому законодательству решение о создании герба должно было отправляться в Гудауту. Мы хотели, чтобы это происходило у нас внутри. Это не сепаратизм ни в коем случае, это просто практика. Теперь собрания имеют право переименовывать улицы, площади, также утверждать гербы", – отметил Чуаз.Подробности слушайте в аудиофайле.

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