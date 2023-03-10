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Избраны члены Общественной палаты Абхазии от районов и городов
Избраны члены Общественной палаты Абхазии от районов и городов
В феврале президент Абхазии Аслан Бжания утвердил 11 членов Общественной палаты. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T16:30+0300
2023-03-10T16:30+0300
2023-03-10T17:14+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, избрали в состав ОП 11 представителей, предложенных администрациями районов и городов Абхазии. Всего в Общественной палате 35 членов. Ранее 11 кандидатур из них утвердил президент Абхазии Аслан Бжания.Согласно закону, помимо кандидатов от главы государства, 11 членов палаты – это представители городов и районов, еще 11 – представители политических партий, общественно-политических движений и объединений, зарегистрированных в Минюсте.
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общественная палата абхазии, абхазия, общество
общественная палата абхазии, абхазия, общество
Избраны члены Общественной палаты Абхазии от районов и городов
16:30 10.03.2023 (обновлено: 17:14 10.03.2023)
В феврале президент Абхазии Аслан Бжания утвердил 11 членов Общественной палаты.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, избрали в состав ОП 11 представителей, предложенных администрациями районов и городов Абхазии.
Гагрский район - Даут Агрба,
Гудаутский район - Ахра Агрба,
Новый Афон - Виталий Смыр,
Сухум - Алхас Гургулия, Лана Цаава,
Сухумский район - Леван Чхеидзе,
Гулрыпшский район - Кочу Махмет Хакан,
Очамчырский район - Беслан Перцхелия,
Галский район - Тенгиз Инал-ипа,
Ткуарчалский район - Омар Джинджолия.
Всего в Общественной палате 35 членов. Ранее 11 кандидатур из них утвердил президент Абхазии Аслан Бжания.
Согласно закону, помимо кандидатов от главы государства, 11 членов палаты – это представители городов и районов, еще 11 – представители политических партий, общественно-политических движений и объединений, зарегистрированных в Минюсте.