https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/izbrany-chleny-obschestvennoy-palaty-abkhazii-ot-rayonov-i-gorodov-1044550368.html

Избраны члены Общественной палаты Абхазии от районов и городов

Избраны члены Общественной палаты Абхазии от районов и городов

В феврале президент Абхазии Аслан Бжания утвердил 11 членов Общественной палаты. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, избрали в состав ОП 11 представителей, предложенных администрациями районов и городов Абхазии. Всего в Общественной палате 35 членов. Ранее 11 кандидатур из них утвердил президент Абхазии Аслан Бжания.Согласно закону, помимо кандидатов от главы государства, 11 членов палаты – это представители городов и районов, еще 11 – представители политических партий, общественно-политических движений и объединений, зарегистрированных в Минюсте.

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