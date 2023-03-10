https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/liniya-zaversheniya-kogda-v-gulrypshe-otkroetsya-musornyy-poligon-1044557780.html
Линия завершения: когда в Гулрыпше откроется мусорный полигон
Линия завершения: когда в Гулрыпше откроется мусорный полигон
Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района на стадии завершения. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T19:55+0300
2023-03-10T19:55+0300
2023-03-10T19:55+0300
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На объекте уже обустроен котлован, установлена ограда. Сейчас идет монтаж сортировочной линии. По словам инженера Владислава Мойсеюка, осталось установить ленту и завершить электромонтажные работы. Мусор на линии сортируется вручную. Конвейер рассчитан на 12 рабочих мест. Проектная производительность линии 50 тысяч тонн мусора в год.Сортировать и спрессовывать будут только пластик, макулатура и металл. Их будут хранить на открытом воздухе недалеко от сортировочной линии. О переработке этих отходов пока речи нет. Органические отходы будут измельчать бульдозером и закапывать в котлован.Мусор будут утилизировать до тех пор, пока котлован не наполнится. Пока на полигоне только один котлован площадью 2,4 гектара. Его должно хватить до 5 лет. На полигоне можно сделать еще четыре такие же воронки.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, мусор, гулрыпшский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, мусор, гулрыпшский район, видео
Линия завершения: когда в Гулрыпше откроется мусорный полигон
Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт Гулрыпшского района на стадии завершения.
На объекте уже обустроен котлован, установлена ограда. Сейчас идет монтаж сортировочной линии.
По словам инженера Владислава Мойсеюка, осталось установить ленту и завершить электромонтажные работы. Мусор на линии сортируется вручную. Конвейер рассчитан на 12 рабочих мест. Проектная производительность линии 50 тысяч тонн мусора в год.
Сортировать и спрессовывать будут только пластик, макулатура и металл. Их будут хранить на открытом воздухе недалеко от сортировочной линии. О переработке этих отходов пока речи нет. Органические отходы будут измельчать бульдозером и закапывать в котлован.
Мусор будут утилизировать до тех пор, пока котлован не наполнится. Пока на полигоне только один котлован площадью 2,4 гектара. Его должно хватить до 5 лет. На полигоне можно сделать еще четыре такие же воронки.