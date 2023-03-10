https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/minoborony-rossii-ssha-s-2017-goda-razrabatyvali-vaktsiny-vyzyvayuschie-bolezni-1044541478.html

Минобороны России: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни

Минобороны России: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни

Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки... 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T15:55+0300

2023-03-10T15:55+0300

2023-03-10T16:02+0300

министерство обороны рф

лаборатории

россия

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0a/1044541052_0:75:1761:1066_1920x0_80_0_0_427229c40de9f36096d4cf7169a21af1.jpg

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.Кириллов подчеркнул, цитируя бывшую сотрудницу американской фармкомпании Pfizer Карен Кингстон, что ее продукция "по определению является биологическим оружием", поскольку американское законодательство определяет биологическое оружие как "любой биологический агент, токсин или устройство доставки" – под это определение подходят вакцины с технологией мРНК.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола американскими военными биологами.При этом, по его словам, в качестве одной из версий рассматривается "небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе".

россия

сша

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, лаборатории, россия, сша, украина