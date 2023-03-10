https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/minoborony-rossii-ssha-s-2017-goda-razrabatyvali-vaktsiny-vyzyvayuschie-bolezni-1044541478.html
Минобороны России: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
Минобороны России: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки... 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T15:55+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.Кириллов подчеркнул, цитируя бывшую сотрудницу американской фармкомпании Pfizer Карен Кингстон, что ее продукция "по определению является биологическим оружием", поскольку американское законодательство определяет биологическое оружие как "любой биологический агент, токсин или устройство доставки" – под это определение подходят вакцины с технологией мРНК.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола американскими военными биологами.При этом, по его словам, в качестве одной из версий рассматривается "небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе".
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министерство обороны рф, лаборатории, россия, сша, украина
министерство обороны рф, лаборатории, россия, сша, украина
Минобороны России: США с 2017 года разрабатывали вакцины, вызывающие болезни
15:55 10.03.2023 (обновлено: 16:02 10.03.2023)
Киев продолжает сотрудничество с Пентагоном по таким самым опасным для людей патогенам, как возбудители сибирской язвы, натуральной оспы, чумы, лихорадки Эбола, всего по почти 50 видам бактерий и вирусов.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Минобороны России располагает информацией, что с 2017 года США разрабатывали мРНК-вакцины, вызывающие болезни и серьезные осложнения, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"По имеющейся информации, разработка вакцин данного типа (мРНК-вакцин – ред.) проводилась на средства госбюджета США с 2017 года, и к моменту появления коммерчески доступных препаратов было понятно, что они могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения… менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт", – сказал он.
Кириллов подчеркнул, цитируя бывшую сотрудницу американской фармкомпании Pfizer Карен Кингстон, что ее продукция "по определению является биологическим оружием", поскольку американское законодательство определяет биологическое оружие как "любой биологический агент, токсин или устройство доставки" – под это определение подходят вакцины с технологией мРНК.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов назвал новые имена участников американских военно-биологических программ, в их числе представители государственных институтов и частных компаний Украины.
Минздрав одной из стран Центральной Африки изучает вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола американскими военными биологами.
При этом, по его словам, в качестве одной из версий рассматривается "небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе".