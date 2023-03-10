https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/opros-vtsiom-putinu-doveryayut-80-rossiyan-1044537443.html
Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T12:45+0300
2023-03-10T12:45+0300
2023-03-10T13:10+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%).В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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владимир путин, россия, политика
владимир путин, россия, политика
Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
12:45 10.03.2023 (обновлено: 13:10 10.03.2023)
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik.
Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% респондентов, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину – 61,8%. В то же время деятельность Путина одобряют 76,7% опрошенных, а деятельность Мишустина – 53,3%. Деятельность правительства одобряют 52,1% респондентов.
Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%).
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.