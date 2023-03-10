https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/opros-vtsiom-putinu-doveryayut-80-rossiyan-1044537443.html

Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 27 февраля по 5 марта. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

политика

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Большинство россиян (80%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7% показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также респонденты рассказали, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. Респонденты чаще всего называли Путина (37,5%), министра иностранных дел Сергея Лаврова(16,3%) и Мишустина (14,3%).В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

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владимир путин, россия, политика