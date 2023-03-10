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Перлин о том, почему Пентагон против "Гааги для России": дело не только в прецеденте

Перлин о том, почему Пентагон против "Гааги для России": дело не только в прецеденте

Политолог Дмитрий Перлин о том, почему Пентагон отказывается от передачи в Гаагский суд материалов о действиях российской армии на Украине. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T12:16+0300

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Перлин о том, почему Пентагон против "Гааги для России": не стрелять себе в ногу Перлин о том, почему Пентагон против "Гааги для России": не стрелять себе в ногу

Пентагон отказывается от передачи в Гаагский суд материалов о действиях российской армии на Украине. New York Times сообщает, что Министерство обороны США опасается создания прецедента для дальнейшего обвинения военных Соединенных Штатов. При этом, как утверждает издание, Минюст и Госдеп выступают за передачу материалов. Окончательное решение по этому вопросу будет за главой Белого Дома Джозефом Байденом.Политолог Дмитрий Перлин рассказал о том, почему Пентагон отказывается от передачи в Гаагский суд материалов о действиях российской армии на Украине. "Эту проблему нужно рассмотреть с двух сторон. С одной стороны, может ли это быть прецедентом. В этой части можно говорить о международном признании легитимности и объективности структур ООН и международного суда. Иначе говоря, если есть суд над Россией, то должен быть суд и над США. В будущем может сформироваться коалиция стран, которая обвинит ООН в необъективности. Тогда США потеряют международную организацию, где они являются определяющей силой. И вообще, как так получилось, что Америка, не являясь стороной конфликта, должна предоставлять какие-то доказательства преступлений России на Украине?" – сказал политолог. Подробности слушайте в аудиофайле.

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