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Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий в 2023 году

Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий в 2023 году

В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T13:20+0300

2023-03-10T13:20+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий в 2023 году россиянам, проживающим в республике.С 16 марта начнутся выплаты первой группе – это граждане до 1950 года рождения включительно.С 21 марта – вторая группа, рожденные с 1951 по 1956 годы.С 27 марта – третья группа – начиная с 1957 года рождения.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.

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