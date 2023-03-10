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Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий в 2023 году
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий в 2023 году
В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T13:20+0300
2023-03-10T13:20+0300
2023-03-10T13:21+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий в 2023 году россиянам, проживающим в республике.С 16 марта начнутся выплаты первой группе – это граждане до 1950 года рождения включительно.С 21 марта – вторая группа, рожденные с 1951 по 1956 годы.С 27 марта – третья группа – начиная с 1957 года рождения.Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.
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пенсии, абхазия, общество
пенсии, абхазия, общество
Сбербанк Абхазии утвердил график выплат российских пенсий в 2023 году
13:20 10.03.2023 (обновлено: 13:21 10.03.2023)
В зависимости от даты рождения пенсионеров банк определил даты выплат, получить которые можно в любом удобном отделении.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Сбербанк Абхазии утвердил график выплат пенсий в 2023 году россиянам, проживающим в республике.
С 16 марта начнутся выплаты первой группе – это граждане до 1950 года рождения включительно.
С 21 марта – вторая группа, рожденные с 1951 по 1956 годы.
С 27 марта – третья группа – начиная с 1957 года рождения.
Пенсии можно будет получить во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера.