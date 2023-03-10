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Щербакова об Абхазии: особый мир, особая планета, где надо вдыхать ароматы и наслаждаться

Щербакова об Абхазии: особый мир, особая планета, где надо вдыхать ароматы и наслаждаться

О своей научной работе, любви к родине и планах в интервью радио Sputnik рассказала заслуженный деятель науки Республики Абхазия, доктор филологических наук... 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T14:42+0300

2023-03-10T14:42+0300

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Щербакова об Абхазии: особый мир, особая планета, где надо вдыхать ароматы и наслаждаться Щербакова об Абхазии: особый мир, особая планета, где надо вдыхать ароматы и наслаждаться

В среду, 8 марта, президент Абхазии подписал указы о награждении почетными званиями женщин, работающих в сфере науки, культуры и медицины.Среди них – доктор филологических наук, профессор Института мировой литературы, член Союза писателей России, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Марина Щербакова. Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Абхазия" ей присуждено за весомый вклад в абхазоведение и укрепление научных связей между Абхазией и Россией.О своих трудах, о любви к Абхазии, где родилась, она рассказала в интервью радио Sputnik. "Я планирую приехать. У меня были случаи, когда я приезжала в Абхазию и планировала поработать. Но никогда не получается. Потому что Абхазия – это особый мир, особая планета, где надо просто вдыхать ароматы, наслаждаться. Когда я в 2003 году после 20-летнего перерыва приехала в Абхазию, мы вышли на пирс в Сухуме, я понимала, что мне мало сейчас окунуться в море, прыгнуть в море – мне надо было его пить, чтобы ощущать родное Черное море всеми клеточками своего организма. Поэтому в дни, которые я проведу в Абхазии, я хочу сидеть на берегу и смотреть на море", – призналась Марина Щербакова. Слушайте интервью в аудиофайле.

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