https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/sochinskiy-teatr-kukol-sakvoyazh-pokazhet-spektakl-v-sukhume-1044551436.html
Сочинский театр кукол “Саквояж” покажет спектакль в Сухуме
Сочинский театр кукол “Саквояж” покажет спектакль в Сухуме
В рамках проекта “Абхазский берег” кукольник Роман Соколовский приедет с мастер-классом и спектаклем в Сухум. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T17:10+0300
2023-03-10T17:10+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" покажет спектакль "Лист работы Ниггля" в Сухумской школе искусств имени Ковача 19 марта в 16:00. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор проекта Альбина Яруллина.Спектакль пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег", цель которого культурный обмен с Абхазией.18 марта в рамках проекта “Абхазский берег” Роман Соколовский даст мастер-класс по изготовлению кукол. Он пройдет в 15:00 в Сухумской школе искусств имени Ковача. Посетить мастер-класс могут все желающие."Абхазский берег" – культурно-просветительский проект. Его цель – популяризация культурного наследия Абхазии, а также культурный обмен с Россией. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.
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культура, сочи, абхазия, россия
культура, сочи, абхазия, россия
Сочинский театр кукол “Саквояж” покажет спектакль в Сухуме
17:10 10.03.2023 (обновлено: 17:34 10.03.2023)
В рамках проекта “Абхазский берег” кукольник Роман Соколовский приедет с мастер-классом и спектаклем в Сухум.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" покажет спектакль "Лист работы Ниггля" в Сухумской школе искусств имени Ковача 19 марта в 16:00. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор проекта Альбина Яруллина.
Спектакль пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег", цель которого культурный обмен с Абхазией.
"С Романом Соколовским мы давно организовываем спектакли в Сочи. Сейчас мы решили пригласить его в Сухум. С этой инициативой я вышла в Управление культуры Сочи, попросила их отправить в командировку театр "Саквояж". Управление культуры нас поддержало", – отметила Яруллина.
18 марта в рамках проекта “Абхазский берег” Роман Соколовский даст мастер-класс по изготовлению кукол. Он пройдет в 15:00 в Сухумской школе искусств имени Ковача. Посетить мастер-класс могут все желающие.
"Абхазский берег" – культурно-просветительский проект. Его цель – популяризация культурного наследия Абхазии, а также культурный обмен с Россией. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.