https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/sochinskiy-teatr-kukol-sakvoyazh-pokazhet-spektakl-v-sukhume-1044551436.html

Сочинский театр кукол “Саквояж” покажет спектакль в Сухуме

Сочинский театр кукол “Саквояж” покажет спектакль в Сухуме

В рамках проекта “Абхазский берег” кукольник Роман Соколовский приедет с мастер-классом и спектаклем в Сухум. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T17:10+0300

2023-03-10T17:10+0300

2023-03-10T17:34+0300

в абхазии

культура

сочи

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0a/1044550793_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_7fedc0fc78e3a90e9eea5092cb06bdb9.jpg

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" покажет спектакль "Лист работы Ниггля" в Сухумской школе искусств имени Ковача 19 марта в 16:00. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала автор проекта Альбина Яруллина.Спектакль пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег", цель которого культурный обмен с Абхазией.18 марта в рамках проекта “Абхазский берег” Роман Соколовский даст мастер-класс по изготовлению кукол. Он пройдет в 15:00 в Сухумской школе искусств имени Ковача. Посетить мастер-класс могут все желающие."Абхазский берег" – культурно-просветительский проект. Его цель – популяризация культурного наследия Абхазии, а также культурный обмен с Россией. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.

сочи

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, сочи, абхазия, россия