https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/stalo-izvestno-kto-poluchit-kompensatsii-po-sovetskim-vkladam-v-abkhazii-v-2023-godu-1044532501.html
Стало известно, кто получит компенсации по советским вкладам в Абхазии в 2023 году
Стало известно, кто получит компенсации по советским вкладам в Абхазии в 2023 году
Компенсационные выплаты назначены по вкладам, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года. 10.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-10T09:35+0300
2023-03-10T09:35+0300
2023-03-10T09:35+0300
в абхазии
абхазия
кабмин абхазии
международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040556092_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62e8aea8083a815527eb29261d124bb9.jpg
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Выплаты в 2023 году будут осуществлены в полном объеме в соответствии с Постановлением Кабмина Абхазии "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия".Категории граждан, которые получат выплаты в этом году: Тем, кому полагаются выплаты, могут обращаться с заявлениями в администрацию района по месту жительства.С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек. В 2022 году было выделено 4 миллиона рублей для выплат.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040556092_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2df2f283db6d8652c66def718bce322.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, кабмин абхазии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, общество
абхазия, кабмин абхазии, международная федерация обществ красного креста и красного полумесяца, общество
Стало известно, кто получит компенсации по советским вкладам в Абхазии в 2023 году
Компенсационные выплаты назначены по вкладам, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Выплаты в 2023 году будут осуществлены в полном объеме в соответствии с Постановлением Кабмина Абхазии "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия".
Категории граждан, которые получат выплаты в этом году:
родившиеся до 1990 года (включительно) и их наследники, прошедшие регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;
родившиеся до 1990 года (включительно) и их наследники, прошедшие регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года;
родившиеся до 1990 года (включительно) и их наследники, прошедшие регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.
Тем, кому полагаются выплаты, могут обращаться с заявлениями в администрацию района по месту жительства.
С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек. В 2022 году было выделено 4 миллиона рублей для выплат.