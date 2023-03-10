https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/stalo-izvestno-kto-poluchit-kompensatsii-po-sovetskim-vkladam-v-abkhazii-v-2023-godu-1044532501.html

Стало известно, кто получит компенсации по советским вкладам в Абхазии в 2023 году

Стало известно, кто получит компенсации по советским вкладам в Абхазии в 2023 году

Компенсационные выплаты назначены по вкладам, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года. 10.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-10T09:35+0300

2023-03-10T09:35+0300

2023-03-10T09:35+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Выплаты в 2023 году будут осуществлены в полном объеме в соответствии с Постановлением Кабмина Абхазии "О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия".Категории граждан, которые получат выплаты в этом году: Тем, кому полагаются выплаты, могут обращаться с заявлениями в администрацию района по месту жительства.С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей, получателями стали более 13 тысяч человек. В 2022 году было выделено 4 миллиона рублей для выплат.

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