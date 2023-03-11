Суперкубок Абхазии по футболу: матч "Рицы" и "Нарта"

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2. Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт". Матч за Суперкубок выдался зрелищным и богатым на голы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумского "Нарта".
Матч за Суперкубок Абхазии между гудаутской "Рицой" и сухумским "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2. Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны.
В прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт".
Матч за Суперкубок выдался зрелищным и богатым на голы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумского "Нарта".