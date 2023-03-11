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Суперкубок Абхазии по футболу: матч "Рицы" и "Нарта"
Суперкубок Абхазии по футболу: матч "Рицы" и "Нарта"
Матч за Суперкубок Абхазии между гудаутской "Рицой" и сухумским "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо". 11.03.2023, Sputnik Абхазия
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Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2. Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. В прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт". Матч за Суперкубок выдался зрелищным и богатым на голы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумского "Нарта".
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол, спорт
фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол, спорт

Суперкубок Абхазии по футболу: матч "Рицы" и "Нарта"

09:50 11.03.2023 (обновлено: 10:20 11.03.2023)
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Матч за Суперкубок Абхазии между гудаутской "Рицой" и сухумским "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицой" со счетом 3:2. Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в нем встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны.
В прошлом сезоне оба эти титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встречается с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. В минувшем сезоне, серебряные медали чемпионата завоевал сухумский "Нарт".
Матч за Суперкубок выдался зрелищным и богатым на голы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сухумского "Нарта".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Рицой" и "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо".

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между &quot;Рицой&quot; и &quot;Нартом&quot; проходил на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Рицой" и "Нартом" проходил на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно, встреча за Суперкубок открывает новый футбольный сезон.

Традиционно, встреча за Суперкубок открывает новый футбольный сезон. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Традиционно, встреча за Суперкубок открывает новый футбольный сезон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды показали на поле характер и желание победить.

Обе команды показали на поле характер и желание победить. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды показали на поле характер и желание победить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Рицы" выстраиваются в "стенку" перед штрафным ударном в исполнении "Нарта".

Игроки &quot;Рицы&quot; выстраиваются в &quot;стенку&quot; перед штрафным ударном в исполнении &quot;Нарта&quot;. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Рицы" выстраиваются в "стенку" перед штрафным ударном в исполнении "Нарта".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Очередная борьба за мяч в центре поля.

Очередная борьба за мяч в центре поля. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Очередная борьба за мяч в центре поля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре открыли футболисты "Нарта".

Счет в игре открыли футболисты &quot;Нарта&quot;. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет в игре открыли футболисты "Нарта".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичные игроки празднуют взятие ворот.

Столичные игроки празднуют взятие ворот. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Столичные игроки празднуют взятие ворот.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали команды.

Болельщики активно поддерживали команды. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче не обошлось без неприятного инцидента.

В матче не обошлось без неприятного инцидента. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче не обошлось без неприятного инцидента.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В пылу эмоций игрок "Рицы" ударил судью за то, что рефери показал ему красную карточку.

В пылу эмоций игрок &quot;Рицы&quot; ударил судью за то, что рефери показал ему красную карточку. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В пылу эмоций игрок "Рицы" ударил судью за то, что рефери показал ему красную карточку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Рицы" прерывает опасную атаку соперников.

Футболист &quot;Рицы&quot; прерывает опасную атаку соперников. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Рицы" прерывает опасную атаку соперников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на численное меньшинство игроки "Рицы" не сдавались.

Несмотря на численное меньшинство игроки &quot;Рицы&quot; не сдавались. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на численное меньшинство игроки "Рицы" не сдавались.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уступая в счете 2:1 гудаутцам удалось отыграться.

Уступая в счете 2:1 гудаутцам удалось отыграться. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Уступая в счете 2:1 гудаутцам удалось отыграться.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но последнее слово осталось за "Нартом", который забил победный гол - 3:2.

Но последнее слово осталось за &quot;Нартом&quot;, который забил победный гол - 3:2. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но последнее слово осталось за "Нартом", который забил победный гол - 3:2.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Так столичные футболисты праздновали победу.

Так столичные футболисты праздновали победу. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Так столичные футболисты праздновали победу.

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