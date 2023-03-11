https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/abkhaziya-popala-v-pyaterku-samykh-populyarnykh-napravleniy-letnego-otdykha-u-rossiyan-1044568061.html
Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений летнего отдыха у россиян
Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений летнего отдыха у россиян
В опросе приняли участие 3000 россиян из всех округов страны. 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T12:35+0300
2023-03-11T12:35+0300
2023-03-11T13:12+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений летнего отдыха среди россиян, следует из данных опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.Всего 4% россиян планируют отдыхать летом за рубежом. Страны, в которые они направятся:Самым популярным форматом отпуска остается путешествие по России. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.Опрос был проведен с 21 февраля по 7 марта 2023 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 489 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений летнего отдыха у россиян
12:35 11.03.2023 (обновлено: 13:12 11.03.2023)
В опросе приняли участие 3000 россиян из всех округов страны.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Абхазия попала в пятерку самых популярных направлений летнего отдыха среди россиян, следует из данных опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Всего 4% россиян планируют отдыхать летом за рубежом.
Страны, в которые они направятся:
Самым популярным форматом отпуска остается путешествие по России. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.
Опрос был проведен с 21 февраля по 7 марта 2023 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 489 населенных пунктах России, во всех федеральных округах.