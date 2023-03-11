https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/abkhazskiy-lorka-84-goda-proshlo-so-dnya-rozhdeniya-taifa-adzhba-1044569740.html

Абхазский Лорка: 84 года прошло со дня рождения Таифа Аджба

Абхазский Лорка: 84 года прошло со дня рождения Таифа Аджба

Известный абхазский поэт, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Во время Отечественной войны народа... 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T14:05+0300

2023-03-11T14:05+0300

2023-03-11T15:06+0300

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SputnikТаиф Аджба – автор более десяти лирических сборников. В 1989 году к 50-летию автора вышел в свет сборник избранных стихотворений и поэм "Благословение". За этот сборник в 1998 году Таиф Аджба удостоился высшей награды – Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.Поэт Таиф Аджба, которому суждено было стать одним из классиков абхазской литературы, родился 11 марта 1939 года в селе Ачандара Гудаутского района. После того как он окончил среднюю школу в родном селе, пошел служить в Советскую армию.Первый поэтический сборник автора "Стихотворения" вышел в 1968 году, что стало заметным событием в жизни национальной литературы, о чем писал известный литературовед Артур Аншба.В 1962 году Таиф Аджба становится студентом филологического факультета Сухумского педагогического института (отделение иностранных языков – ред.). В том же году на страницах литературного журнала "Алашара" появляется его стихотворение "Сыԥсадгьыл" (Моя родина), с этого момента начинается путь автора к читателям.После окончания учебы поэт в разные годы работал в редакции газеты "Аԥсны ҟаԥшь", книгоиздательстве "Алашара", журнале "Школа и жизнь", был литературным консультантом в Союзе писателей Абхазии.В 1983-1985 годах Таиф Аджба учился на высших литературных курсах. Это были годы знакомства и широкого общения с видными литераторами России. В это же время издательство "Советский писатель" выпустил еще один сборник стихов Аджба под названием "Вторая жизнь".Таифом Аджба переведены на абхазский язык бессмертные творения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока и других русских поэтов.Жизнь в поэзииИзвестный абхазский ученый Владимир Агрба, вспоминая о своем товарище Таифе Аджба, рассказывал о необычайно мягком характере поэта, эта особенность Аджба нашла отражение и в творчестве.Оценивая вклад Таифа Аджба в развитие национальной литературы, ученый подчеркивал, что наряду с другими авторами второй половины XX века он продолжил традиции, которые были заложены предшественниками."У него был собственный стиль, свой язык, прочитав стихотворение Таифа, сразу узнаешь, кто автор. Это говорит об исключительном таланте, собственном почерке", - отмечал Владимир Агрба.Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы, его перу принадлежит множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы для детей. "С точки зрения профессионализма, все произведения Таифа Аджба, будь то детские или написанные для старшего поколения, находятся на высоком уровне. Его поэмы и детские стихотворения стали золотым фондом нашей литературы", - добавлял Агрба. Дневник войныВо время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Таиф Аджба остался в оккупированном Сухуме со своей семьей. Поэт стал вести дневник. Дожить до рассвета - слова, которые он часто повторял на страницах дневника, позже стали названием уже опубликованной книги."14 числа, примерно в час дня, на сухумском вокзале я сел в электричку — решил наведаться к своим в Ачандару. Там находились Алиса и Аляс. На Ачандарском повороте услышал о начале войны. Мне не поверилось, беспочвенные слухи, заключил я. Водитель легковой автомашины, везший меня, тоже сказал о том, что началась война. Я и ему попытался возразить, сказав, чтобы не верил всяким слухам. По прибытии в Ачандару мне тут же поведали о случившемся — о том, что по телевидению передали о начавшейся войне. Я и этому не поверил".Эта запись в блокноте стала последней. Вместе с Таифом Аджба увезли еще троих мужчин, в том числе друга семьи Джоту Амичба.Долгие месяцы Римма Когония и Нелли Хашба обивали пороги милицейских участков и военкомата, пытаясь разузнать о судьбе своих мужей."Я ходила и в так называемый Комитет Спасения к Лорику Маршания. Он располагался в здании Совмина. Помню, Маршания ругался, что Ардзинба начал строить дом с крыши, и мы при этом его поддерживаем. А потом он ответил, что не знает того, кого я ищу", — рассказала Римма Астамуровна.Она покинула Сухум только в апреле. Получила письмо от дочери, которое передал ей один из парламентеров, участников переговоров. Девочка просила мать оставить тщетные поиски и приехать в Ачандару.По неподтвержденным данным, абхазский поэт Таиф Аджба был расстрелян после долгих пыток. Место его захоронения до сих пор неизвестно."Конечно, Таиф Аджба еще мог написать много выдающихся произведений, но грузинские фашисты не дали ему этого сделать. Гарсия Лорка был убит испанскими фашистами, судьба Таифа Аджба схожа с его судьбой. Но те, кто убил Таифа, не смогли победить его поэзию, она живет в народе", - подчеркивал литературовед Владимир Агрба.Таиф Аджба был задержан грузинскими гвардейцами исключительно на основании своего этнического происхождения. Его увезли в неизвестном направлении, и неизвестно, было ли выдвинуто против него одно или несколько уголовных обвинений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190311/Solntse-chudno-na-zakate-k-80-letiyu-Taifa-Adzhba-1026852292.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/1017475941.html

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культура, абхазия, писатель, жизнь и творчество таифа аджба