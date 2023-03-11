https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/dispanserizatsiya-shkolnikov-nachalas-v-abkhazii-1044571334.html

Диспансеризация школьников началась в Абхазии

Диспансеризация школьников началась в Абхазии

Проект реализует Всемирный абхазо-абазинский конгресс при поддержке Министерства здравоохранения и Минпросвещения 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T15:00+0300

2023-03-11T15:00+0300

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в абхазии

медицина

дети

ткуарчальский район

абхазия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. В Абхазии началась диспансеризация школьников, сообщает Минздрав республики.Глава ведомства поддержал инициативу ВААК. Как сообщается на сайте конгресса, Минздрав осуществляет техническую поддержку и формирует бригады врачей, ВААК решает организационные вопросы и несет финансовые расходы по проекту. Они сдали общие анализы, их осмотрели педиатр, невролог, лор и окулист. В случае необходимости назначается флюорография, рентген, УЗИ и ЭКГ."Проект ВААК по диспансеризации начался с обследования детей школьного возраста, проживающих в отдаленных селах. Планируя проект, мы исходили из того, что крупные медицинские учреждения Абхазии расположены преимущественно в городах, что значительно ограничивает доступ к медицинским услугам жителей многих сел. Очевидно, что по этой причине люди, проживающие в сельской местности, особенно малоимущие, либо откладывают визит к врачу, либо вовсе не обращаются за медицинской помощью", - отметила руководитель отдела ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению Изольда Хагба.Официального графика диспансеризации по районам республики пока нет.

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медицина, дети, ткуарчальский район, абхазия